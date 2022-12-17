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Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч
Безпілотники «Стриж» важко збити ППО
фото ілюстративне

У РФ припускають, що Україна використає безпілотники «Стриж»

У Росії припускають, що в новорічну ніч українські безпілотники можуть атакувати Москву. Вже навіть почали обговорювати захист. Про це передають росЗМІ. 

Зокрема, один з так званих експертів пропонує використовувати аеростати для повітряної розвідки, як в часи Другої світової війни.

Крім того, російські пропагандисти почали цитувати директора музею військ ППО історика Юрія Кнутова, якого в РФ вважають експертом з військово-політичних питань. Саме він заявив, що ЗСУ можуть завдати удару по Москві «під бій курантів» – у новорічну ніч. Для цього начебто будуть застосовані модернізовані радянські безпілотні літальні апарати (БПЛА) Ту-141 «Стриж».

Кнутов підтвердив, що такі безпілотники можуть досягти Москви, але запевнив, що російські системи протиповітряної оборони (ППО) «з майже 100-відсотковою ймовірністю їх знищать».

«Це старі дрони, вони повністю з металу, а не з композиційних матеріалів, мають велику  поверхню відбиття і їх добре видно на екранах радарів і станцій наведення ракет», – повідомляє він.

Директор музею також допустив «використання прив'язних аеростатів зі станціями радіолокації для розвідки повітряної обстановки» – так, як це робили в часи Другої світової війни під час оборони Москви.

«Стриж» – це багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотник. Він призначений для ведення розвідки на глибину в кілька сотень кілометрів (до 400 км) від лінії фронту на трансзвукових швидкостях. Літальний апарат оснащений засобами фото- та інфрачервоної розвідки. Ця особливість дає змогу використовувати його за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби.

Ці безпілотники дуже важко збити ППО, крім того, вони не виходять в ефір та не передають ніякої інформації.

Нагадаємо, триває 297-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад двадцяти населених пунктів, в тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Україна окупанти росія війна

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