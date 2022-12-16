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ЗСУ повідомили, скільки носіїв ракет досі перебувають у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки носіїв ракет досі перебувають у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Речниця командування «Південь»: Гуменюк «Цілком ймовірно виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін»

У Чорному морі ще залишається ракетоносій з «Калібрами» на борту, тому треба всім бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«На даний момент залишається в морі той самий ракетоносій, якій був застосований і який випустив щонайменше п’ять ракет типу «Калібр». Ми знаємо, що у його спорядженні було вісім ракет і цілком ймовірно він ще готовий (до пуску - ред). Крім того, цілком ймовірно виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін», – сказала Гуменюк.

Речниця також зауважила, що треба пам'ятати і про дрони ударного типу, які можуть направити як посилення результату атаки, яка була проведена. Така тактика вже фіксувалась, додала керівниця пресцентру.

Гуменюк уточнила, що в Чорне море був виведений на чергування ракетоносій, якого зранку не було. «По Півдню безпосередньо було відпрацьовано ППО 11 ракет: це шість - над Вінниччиною, дві – над Миколаївщиною, три – над Херсонщиною. Загалом п’ять ракет типу «Калібр» було випущено з моря. Решта повітряного базування», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що сьогодні ворог здійснив пуск крилатих ракет не лише з Каспію, а й з Саратовської області, в районі Енгельса. Зазначається, що пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата «Адмірал Макаров» з акваторії Чорного моря. Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

 

Теги: ЗСУ ракета Чорне море

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