РФ поскаржилася на ракетну атаку Atacms на Крим

За даними російської сторони, Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms

ППО окупантів нібито ліквідувало чотири ракети Atacms

Росіяни стверджують, нібито тимчасово окупований Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms, але всі вони буцімто були збиті. Про це повідомило міноборони країни-агресорки РФ.

За заявою ворожого відомства, засоби протиповітряної оборони окупантів нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети Atacms над територією півострова.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть.