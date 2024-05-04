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РФ поскаржилася на ракетну атаку Atacms на Крим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ поскаржилася на ракетну атаку Atacms на Крим
За даними російської сторони, Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms
фото з відкритих джерел

ППО окупантів нібито ліквідувало чотири ракети Atacms

Росіяни стверджують, нібито тимчасово окупований Крим у ніч на 4 травня атакували ракети Atacms, але всі вони буцімто були збиті. Про це повідомило міноборони країни-агресорки РФ.

За заявою ворожого відомства, засоби протиповітряної оборони окупантів нібито збили чотири американські оперативно-тактичні ракети Atacms над територією півострова.

Нагадаємо, що речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США: «Допомога в Україну йде. Вони отримують цю допомогу у сфері безпеки».

Також радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив інформацію про те, що Україна вже отримала ракети Atacms.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін пообіцяв, що США нададуть Україні стільки ракет Atacms, скільки зможуть. 

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Теги: Крим окупанти війна ракета

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