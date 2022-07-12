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    Економіка

    ЄС затвердив перехід Хорватії на євро

    Хорватія вступила до Європейського Союзу у 2013 році - ЄС затвердив перехід Хорватії на євро
    Хорватія вступила до Європейського Союзу у 2013 році
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні були прийняті останні три правові акти

    Рада Європейського союзу остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до єврозони з 1 січня 2023 року. Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

    Зазначається, що сьогодні були прийняті останні три правові акти. Це завершує процес в Раді ЄС, який дозволить Хорватії стати членом зони євро.

    «Я хотів би привітати свого колегу Здравко Марича і всю Хорватію з тим, що вона стала 20-ю країною, що приєдналася до зони євро. Перехід на євро – це не гонка, а відповідальне політичне рішення. Хорватія успішно виконала всі необхідні економічні критерії і з 1 січня 2023 року буде користуватися євро», – зазначив міністр фінансів Чехії Збинек Станюра.

    Також повідомляється, що один з актів встановлює обмінний курс між євро і хорватською куною на рівні 7,53450 кун за 1 євро. Це відповідає поточному курсу.

    Нагадаємо, Хорватія, яка вступила до Європейського Союзу у 2013 році, користувалася національною валютою.

    Праві партії в парламенті виступали проти запровадження євро, заявивши, що це призведе до зростання бідності. Обидві валюти використовуватимуться паралельно протягом кількох місяців.

    Як повідомлялося, Хорватія постачатиме в Україну паливо та зріджений газ. У жовтні 2021 року повідомлялося, що в Хорватії збирають підписи для референдуму щодо переходу на євро.

    Теги: ЄС росія окупанти війна гроші Хорватія Україна окупація #stoprussia
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    ЄС затвердив перехід Хорватії на євро