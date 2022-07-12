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    Політика

    На Херсонщині член Меджлісу пішов на співпрацю з окупантами

    Алієв став так званим &laquo;старостою&raquo; селища Новоолексіївка - На Херсонщині член Меджлісу пішов на співпрацю з окупантами
    Алієв став так званим «старостою» селища Новоолексіївка
    фото: RFE/RL

    Після зрадницьких дій Алієв відразу був відсторонений від механізмів ухвалення рішень представницького органу кримських татар

    У тимчасово окупованій Генічеській громаді на Херсонщині гауляйтер Генічеського району Андрій Клочко «призначив» так званим «старостою» селища Новоолексіївка місцевого жителя Асана Алієва, члена Меджлісу кримськотатарського народу і колишнього голову Херсонського регіонального меджлісу. Про це пише Центр журналістських розслідувань.

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що після зрадницьких дій Алієв відразу був відсторонений від зв’язку і механізмів ухвалення рішень представницького органу кримських татар.

    «Як тільки нам стало відомо про перші контакти Асана Алієва з Сейтумером Німетуллаєвим, ми одразу вивели Алієва з усіх наших комунікаційних каналів та механізмів прийняття рішень. Де-факто Асана Алієва абсолютно виведено за межі діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», – сказав Чубаров.

    Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

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    Теги: кримські татари росія окупанти Рефат Чубаров війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    На Херсонщині член Меджлісу пішов на співпрацю з окупантами