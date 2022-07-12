На Херсонщині член Меджлісу пішов на співпрацю з окупантами

Алієв став так званим «старостою» селища Новоолексіївка

Після зрадницьких дій Алієв відразу був відсторонений від механізмів ухвалення рішень представницького органу кримських татар

У тимчасово окупованій Генічеській громаді на Херсонщині гауляйтер Генічеського району Андрій Клочко «призначив» так званим «старостою» селища Новоолексіївка місцевого жителя Асана Алієва, члена Меджлісу кримськотатарського народу і колишнього голову Херсонського регіонального меджлісу. Про це пише Центр журналістських розслідувань.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що після зрадницьких дій Алієв відразу був відсторонений від зв’язку і механізмів ухвалення рішень представницького органу кримських татар.

«Як тільки нам стало відомо про перші контакти Асана Алієва з Сейтумером Німетуллаєвим, ми одразу вивели Алієва з усіх наших комунікаційних каналів та механізмів прийняття рішень. Де-факто Асана Алієва абсолютно виведено за межі діяльності Меджлісу кримськотатарського народу», – сказав Чубаров.

Нагадаємо, у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.