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Кум Табачника несподівано пішов у військо. Стала відома причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кум Табачника несподівано пішов у військо. Стала відома причина
Уряд підтримав реорганізацію НАУ: університет готує позов до суду
колаж: stopcor.org

Ректор НАУ вирішив уникнути звільнення унасалідок реорганізації вишу?

Сьогодні, 13 жовтня, уряд підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету, ректор якого, ексрегіонал Максим Луцький вирішив на другому році повномасштабної війни раптом піти служити в ЗСУ. 

Також зазначається, що НАУ готує позов до суду. «Сьогодні під час засідання уряду було прийнято рішення про реорганізацію та ліквідацію НАУ. Вказане рішення суперечить чинному законодавству, грубо порушує принципи автономії ЗВО, гарантовані Законами України, а також є таким, що заподіює непоправної шкоди авіаційній галузі держави та іміджу України. Вказане рішення КМУ, НАУ буде оскаржено до суду», – йдеться у повідомленні.

До відома, депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш погруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ.

«Приводом реформи послужив той факт, що НАУ давно загруз в корупційних скандалах, пов‘язаних у першу чергу, із розкраданням державного майна і земель університету. При тому університет не показував прогресу в розвитку освітніх програм і наукових розробок. Ректором університету довгий час був проросійський політик і регіонал Максим Луцький. Щоб зберегти посаду, він нещодавно призвався в ЗСУ. Реорганізацію університету підтримали у відкритому листі студенти НАУ та інших університетів», – написала Семенова.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ректор національного авіаційного університету, ексрегіонал Максим Луцький заявив, що йде служити у ЗСУ і планує проходити службу у протиповітряній обороні (ППО). Відповідне рішення кум Дмитра Табачника раптом ухвалив на другому році повномасштабної війни й озвучив його посеред навчального року. Що цікаво, таке рішення ректор НАУ вирішив озвучити саме тоді, коли університет мали віддати у сферу управління Міністерства оборони України, а на самого Луцького неодноразово надходили скарги, що він нібито пов'язаний з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.

Нещодавно стало відомо, що до МОН та КМУ скерований проєкт Розпорядження КМУ «Про передачу цілісного майнового комплексу Льотної академії НАУ до сфери управління Міністерства оборони України». Вказаний проєкт розроблений на підставі відповідного рішення Вченої ради НАУ. Він повною мірою відповідає потребам забезпечення обороноздатності країни, а також чинному законодавству України.

Зазначимо, через службу у Збройних силах України суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні.

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Теги: уряд Максим Луцький

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