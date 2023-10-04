Ректор НАУ Луцький раптово визвався служити в ППО, проте є цікава деталь

За словами Луцького, вступ до війська – це одне з його «найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя»

Згідно з законом, служба у Збройних силах України суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні

Ректор національного авіаційного університету (НАУ) та ексрегіонал Максим Луцький заявив, що йде служити у Збройні Сили України і планує проходити службу у протиповітряній обороні (ППО). За словами Луцького, відповідне рішення ухвалив «не сьогодні», а коли майже усі формальні та організаційні процедури успішно пройдено», а вступ до війська – це одне з його «найбільш важливих рішень, прийнятих за все життя». Проте цікаво, що таке рішення ректор НАУ вирішив озвучити саме тоді, коли НАУ можуть віддати у сферу управління Міністерства оборони України», а на самого Луцького неодноразово надходили скарги, що він нібито пов'язаний з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.

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Нещодавно стало відомо, що до МОН та КМУ скерований проєкт Розпорядження КМУ «Про передачу цілісного майнового комплексу Льотної академії НАУ до сфери управління Міністерства оборони України». Вказаний проєкт розроблений на підставі відповідного рішення Вченої ради НАУ. Він повною мірою відповідає потребам забезпечення обороноздатності країни, а також чинному законодавству України, тож МОН має погодити відповідний проєкт Розпорядження з усіма зацікавленими відомствами та скерувати до КМУ для ухвалення, згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до законодавства, робоче місце за Луцьким має зберігатися під час служби. Як зазначила адвокатка, голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк, через те, що ректор ВНЗ йде у ЗСУ в університеті, згідно зі статутом, мають бути призначені вибори нового очільника. Максим Луцький має передати йому справи, оскільки не зможе керувати ВНЗ через службу.

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Також, за її словами, через службу у Збройних силах України суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні.

Зазначимо, Луцький має вищу освіту. У 1998 році закінчив Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи та мережі». У 2001 там же закінчив аспірантуру. У 1990-х Луцького нібито було засуджено за ч.3 ст.213 КК УРСР (збут або зберігання з метою збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом) нібито за крадіжку комп’ютерів з КПІ. Сам Луцький ці звинувачення відкидає.

Також Луцький неодноразово балотувався до Верховної Ради різних скликань, зокрема п'ятого, шостого, сьомого та дев'ятого скликань. Зокрема, був в ОПЗЖ, Блоці Юлії Тимошенко та «Партії регіонів». Голосував за пролонгування Чорноморського флоту РФ у Криму так звані Харківські угоди.

У 2008 році Дмитро Табачник хрестив молодшого сина Луцького – Дмитра.

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У 2013 році президент-держзрадник Віктор Янукович призначив Луцького на посаду голови Солом'янської РДА Києва. Через рік, у березні 2014-го в.о. президента Олександр Турчинов звільнив Луцького з посади. Кум Табачника запевняв, що сам у лютому подав заяву про відставку на тлі подій на Майдані.

До слова, у 2014 році Луцький став проректором НАУ, згодом у 2018 році перейшов до Національної Академії керівних кадрів культури й мистецтв, а у січні 2021 року Луцький повернувся в НАУ на посаду ректора.

Крім того, з Луцьким пов'язано чимало скандалів. Виборча кампанія Луцького у 2012 році, за інформацією ЗМІ, супроводжувалась гречкосійством та незаконною агітацією: він нібито роздавав киянам шампанське і безплатні ліки зі своїм портретом та продпайки. Також ЗМІ писали, що він нібито змушував студентів та співробітників НАУ брати за своїм місцем проживання відкріпні талони й потім голосувати за нього на 222 окрузі, погрожуючи виселенням з гуртожитків і відрахуванням.

Ще з 2009 року у НАУ нав’язували студентам форму, яку вони мали купувати у пов’язаної з Луцьким компанії по $250 за комплект. Також Луцького звинувачували в організації корупційних схем на забудовах, бо саме тоді у нього нібито з'явилося 18 квартир.