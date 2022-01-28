Латвія збирається відправити в Україну військових

Військові Латвії візьмуть участь в операції Unifier на території України

Військові Латвії візьмуть участь в операції Unifier на території України

Документ дозволяє військовим Латвії взяти участь у канадській операції Unifier на території України

Міноборони Латвії підготувало для Сейму проєкт про відправлення солдатів національних збройних сил на навчальну операцію в Україну. Документ має бути розглянутий урядом, повідомляє Delfi.

Проєкт із Сейму було направлено на погодження у міністерство фінансів, міністерство юстиції та міністерство закордонних справ.

Документ дозволяє військовим Латвії взяти участь у канадській операції Unifier на території України. Солдатів планують відправити на термін, який встановлено у рішенні Канади, що стосується дії операції.

Як відзначив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, їхні військові інструктори перебуватимуть в Україні в рамках операції до 2025 року.

За словами представника міноборони Латвії Каспарса Галкінса, раніше, на запит українського уряду, було організовано операцію для армії Канади з підтримки оборонної сили України.

Зазначимо, США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Така сама можливість розглядається керівництвом Албанії, Нідерландів, Федеративної Республіки Німеччина та Чеської Республіки.

Як відомо, 22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США. Вантаж включає летальну зброю, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

А наступного дня в Україну прибула друга партія військової допомоги від США. Штати передали Збройним силам нашої країни більш ніж 80 тонн озброєння.

25 січня Штати передали Україні 300 ракетних комплексів Javelin. Того ж дня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США (відео). 26 січня прибув четвертий літак з військовою допомогою США.

Згодом Пентагон показав, яку зброю отримала Україна (фото).

Нагадаємо, протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Додамо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

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