Ліквідація ОСУВ «Дніпро»: Генштаб назвав причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ліквідація ОСУВ «Дніпро»: Генштаб назвав причину
фото: Генштаб ЗСУ

Андрій Ковальов повідомив, що ліквідація угруповання не погіршить керованість військами та не вплине негативно на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» завершило свою діяльність у рамках проведення корпусної реформи. Про це у коментарі «РБК-Україна» зауважив речник Генштабу майор Андрій Ковальов, передає «Главком».

Речник зазначив, що ОСУВ «Дніпро» не було штатною структурою, а виконувало тимчасові завдання. «У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ «Дніпро» припинило своє існування», – пояснив він.

Андрій Ковальов додав, що ліквідація угруповання не погіршить керованість військами та не вплине негативно на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. За його словами, навпаки, зміни мають покращити управління.

«Генерал-майор Михайло Драпатий займає штатну посаду командувача Командування об’єднаних сил Збройних Сил України. Посада командувача ОСУВ «Дніпро» не є штатною, і він обіймав її за сумісництвом», – підкреслив Ковальов.

Речник наголосив, що Драпатий продовжить керувати відповідним комплектом військ у районі бойових дій та працює пліч-о-пліч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Нагадаємо, на початку року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що військове командування розпочало реалізацію заходів із переходу на корпусну структуру управління військами.

Як повідомляв «Главком», армійські корпуси – продукт військового генія Наполеона. Під час обох світових воєн ХХ століття корпуси були опорною силою держав, що вели війни. Сьогодні вони теж є в багатьох арміях, зокрема і російській. В українських Збройних силах корпуси розформували у 2000-х, і до початку великої війни з Росією наше військо підійшло зі структурою управління, відповідною мирному часу або бойовим діям малої інтенсивності, як АТО.

Згодом стало відомо, що перехід Збройних сил України на корпусну структуру завершено. Зокрема Гнатов заявляв, що армійські корпуси підсилять досвідченими бойовими командирами.

Михайло Драпатий

