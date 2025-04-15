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Гнатов заявив, що армійські корпуси підсилять досвідченими бойовими командирами

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Гнатов заявив, що армійські корпуси підсилять досвідченими бойовими командирами
Гнатов: Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Гнатов наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів. Як передає «Главком», про це повідомила пресслужба Генштабу. 

Говорячи про реорганізацію системи управління ЗСУ в умовах війни, Гнатов наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій.

«Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу та ситуації на полі бою. Ми робимо для цього все необхідне», – наголосив Гнатов.

Під час ході курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення та впровадження бойового досвіду, підготовки доктринальних документів, а також автоматизації низки процесів у ЗСУ, зокрема - постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.

Як відомо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 лютого, що Україна розпочала реалізацію організаційних реформ для переходу Збройних сил на «корпусну структуру».

На початку квітня цього року Збройні сили України перейдуть на корпусну систему. Це суттєво допоможе покращити ефективність застосування військ.

Також 16 березня Володимир Зеленський указом призначив генерал-майора Андрія Гнатова на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ. Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних Сил України. «Главком» розповів, що відомо про нового начальника Генштабу Гнатова.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.

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Теги: Андрій Гнатов ЗСУ Генштаб

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