Атака на Одещину: Кіпер розповів про наслідки російського удару

Через ракетний удар по Одеській області є загиблі та поранені

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про наслідки російського ракетного удару по Білгород-Дністровському району. Внаслідок атаки загинула 60-річна жінка, ще двоє чоловіків – 66 та 49 років – отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олега Кіпера.

За даними очільника Одеської ОВА, було зруйновано та пошкоджено приміщення баз відпочинку в курортній зоні. У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено електропостачання – без світла залишилося близько 800 абонентів.

Наразі комунальні служби, рятувальники ДСНС та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Водопостачання в районі не припинялося.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще троє людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через атаку виникла пожежа у пʼятьох торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, «Укрпошти», «Укртелекому», будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.