Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2025 року

Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці

Нині триває 1320-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 189 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку

відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.

Нагадаємо, триває 1320-й день повномасштабної війни в Україні.