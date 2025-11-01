Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

1 листопада станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 – безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

На Костянтинівському напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

Нагадаємо, триває 1347-й день повномасштабної війни в Україні.