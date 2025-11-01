Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 1 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних ударів, застосувавши три ракети, та 58 авіаційних ударів, застосувавши 106 керованих авіабомб. Зафіксовано 3 159 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 790 артилерійських обстрілів.

Новини війни в Україні

1 листопада станом на 22:00 відбулося 131 бойове зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 84 окупанти, з них 33 – безповоротно. Знищено чотири безпілотні літальні апарати, одну одиницю автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено шість автомобілів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили сім атак у районах Вовчанська, Кам’янки та в напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного. Два бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог здійснив п’ять атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші воїни відбили 11 атак ворога у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток. Одне бойове зіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине. Наразі бої точаться у чотирьох локаціях.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці зупинили 17 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки. Ще сім бойових зіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1347-й день повномасштабної війни в Україні.

Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 листопада 2025. Зведення Генштабу
