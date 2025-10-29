Зеленський: Окупанти всіма методами намагаються закріпитися на Покровському напрямку

За словами президента, найскладніша ситуація на фронті нині на Покровському напрямку

Російські загарбники усіма силами намагаються закріпитись на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Детально говорили сьогодні з головнокомандувачем та начальником Генерального штабу про ситуацію на фронті – на всіх напрямках. Найбільш складно зараз на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитись, кожен знищений окупант саме там – це результат для всієї нашої держави», – сказав Зеленський.

За словами президента, ситуація в Куп’янську теж залишається непростою. «Але цими днями більше контролю в наших сил, продовжуємо захищати позиції. Десятки штурмових дій за добу – на Олександрівському напрямку. Кожному нашому підрозділу дякую за стійкість. Детально пропрацювали також планування наших далекобійних операцій», – додав він.

Як зазначив глава держави, Росію можуть змусити закінчити війну лише санкції та далекобійні удари. «Єдиний сценарій – це примус Росії до закінчення війни так, як це можливо, так, як реально спрацює. І це санкції світу, наші далекобійні санкції, наше відновлення після російських ударів, координація з нашими партнерами і, головне, підтримка нашої армії, усіх складових Сил оборони та безпеки України, бо Україна там, де українські позиції сильні», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, глава МВС Ігор Клименко заявив, що українські захисники стабілізували ситуацію в районі Куп’янська на Харківщині. Наразі там триває оборонна операція підрозділів Національної гвардії, Збройних сил України та інших служб.

Раніше начальник управління комунікацій угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував заяви про оточення Куп’янська російськими військами. За його словами, наразі росіяни присутні лише в північній частині міста та намагаються прорватися до його центру.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися.

До слова, угруповання військ «Схід» заявило, що речник обмовився стосовно інформації про населений пункт Мирноград Донецької області. За словами угрупування, окупанти не перебувають у місті.