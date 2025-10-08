Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Окупант був тренером у центрі плавання «Дельфін»

Російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Вешапідзе.

Сили оборони ліквідували російського окупанта Гіоргія Вешапідзе. Про це інформує «Главком».

Гіоргій Вешапідзе працював заступником начальника Управління соціального захисту населення, опіки та піклування у місті Сургуті та Сургутському районі. Раніше він 10 років працював у технологічній школі, а також був тренером у центрі плавання «Дельфін».

Наприкінці 2024 року Вешапідзе вирішив підписати контракт із Міністерством оборони РФ. Служив рядовим у бригаді штурмової роти. Навесні цього року отримав поранення. Після проходження реабілітації знову продовжив брати участь у злочинній війні проти України.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та обставини ліквідації окупанта Вешапідзе.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
