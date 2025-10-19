Головна Країна Події в Україні
Військові перехопили наказ окупанта стратити жителя Купʼянська

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військові перехопили наказ окупанта стратити жителя Купʼянська
На записі чути, як російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного
фото з відкритих джерел

Подібні накази – порушення Женевських конвенцій та воєнні злочини

Українські військові показали перехоплення радіоефіру з Куп’янська, в якому російські окупанти обговорюють намір вбити цивільного. Як інформує «Главком», про це повідомив 10 армійський корпус.

На записі чути, як російський військовий віддає наказ розстріляти беззбройного цивільного.

«Так, Майкле, дивись нах*й уважніше, бл*дь, один цивільний там ходить, у синій панамці такій, бл*дь. Як буде повз проходити нах*й – пристрель його, бл*дь, і тіло нах*й прибери куди-небудь. Тільки підпусти ближче, бл*дь, він жалом пильно водить, нах*й, по ділянках, бл*дь», – ідеться у розмові.

У корпусі наголосили, що це не випадковість, а російська стратегія терору: «Вони приходять не «звільняти» – вони приходять вбивати, катувати й залякувати. Їхня війна – це війна не з армією, а з мирним населенням».

Там наголосили, що такі накази – це порушення Женевських конвенцій та воєнні злочини.

Нагадаємо, російські військові стратили чотирьох українських полонених поблизу П'ятихаток у Запорізькій області. Окупанти розстріляли бійців у спину, коли ті виходили зі зруйнованої будівлі.

Раніше російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

 

