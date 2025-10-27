Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 27 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1342-й день повномасштабної війни

Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

27 жовтня станом на 22:00 відбулося 168 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, два боєзіткнення тривають.
Також ворог завдав десять авіаційних ударів, при цьому скинув 24 керованих авіабомб, здійснив 149 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та у бік Бочкового.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили дев’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне. Досі у двох локаціях бої продовжуються.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог шість разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано одне бойове зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у районі Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 25 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 57 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове. В деяких локаціях бої не припиняються.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці відбили три спроби ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Загарбники чотири рази намагалися просунутися в районі Кам’янського та у бік Приморського, й Новоандріївки.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив чотири безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1342-й день повномасштабної війни в Україні.

