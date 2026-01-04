Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року
Нині триває 1411-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Гуляйполе, Варварівка, Різдвянка, Білогір’я Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 72 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 2

Противник 19 разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпки та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 3

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників в районах Синьківки, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Глушківки, Богуславки, Кучерівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував 22 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Мирного, Зарічного, Ямполя та у бік населених пунктів Ольгівка, Озерне, Дробишеве, Ставки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 5

Сили оборони зупинили чотири наступальні дії загарбників у районах населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Никифорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 6

Від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 7

Противник здійснив 18 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та в напрямку Іванопілля, Берестка та Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 40 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Удачне, Затишок, Філія та у бік Білицького, Сергіївки, Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 9

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Ялта, Вороне, Вишневе, Солодке, Злагода та Рибне та у бік населених пунктів Соснівка, Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 10

Наші оборонці зупинили 36 ворожих спроб просунутися вперед у районах населених пунктів Гуляйполе, Успенівка, Дорожнянка та в напрямку Добропілля, Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 11

Загарбник двічі атакував позиції наших підрозділів у районах Степового та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року фото 12

Українські підрозділи відбили дві атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 900 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 12 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 278 безпілотних літальних апаратів та 88 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1411-й день повномасштабної війни в Україні.

