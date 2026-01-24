Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1431-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинувши 223 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7615 дронів-камікадзе та здійснили 3840 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 54 – з реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Братське Дніпропетровської області; Воздвижівка, Долинка, Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Верхня Терса, Чарівне, Таврійське Запорізької області.

Останні новини з фронту

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки противника, пункт управління та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав п’яти авіаударів, скинув 11 авіабомб, здійснив 73 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 2

Наші війська зупинили п’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Амбарне та у бік населеного пункту Нестерне.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 3

Вчора наші воїни відбили одну атаку ворога в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 4

Ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоселівка, Твердохлібове, Дробишеве, Торське, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Діброва.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 5

Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Сіверська.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 6

Українські підрозділи відбили три атаки противника в напрямку населених пунктів Никифорівка та Міньківка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 7

Противник здійснив 20 атак підрозділів в районах населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Софіївка та у напрямку Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Дорожнє, Червоний Лиман, Родинське, Сухецьке, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Гришине, Шевченко, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 9

Противник вчора здійснив п’ять атак, у районах населених пунктів Олександроград, Злагода та у напрямку Добропілля, Іванівки, Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 10

Сили оборони відбили 22 атаки росіян у районах Солодкого, Гуляйполя та у напрямку Святопетрівки, Зеленого, Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року фото 11

Наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку Павлівки. 

Нагадаємо, триває 1431-й день повномасштабної війни в Україні.

