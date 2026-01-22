Ураження об'єктів ППО та нафтового термінала РФ: Генштаб розкрив подробиці

Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа

У ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу «Таманьнефтегаз» (н. п. Волна, Краснодарський край), який залучений у забезпеченні ЗС РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Генштаб.

Зафіксовано влучання в ціль – відбулися вибухи та пожежа. Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е «Противник-ГЕ», радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У», радіолокаційну станцію 55Ж6М «Небо-М»). Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА (тимчасово окупована територія Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 ДШД і зосередження живої сили противника зі складу 74 ОМСБр (тимчасово окупована територія Донецької обл.).

Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією.

Нагадаємо, 21 січня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився, що регіон другу добу нібито зазнає масованих атак. Політик стверджував, що під удар начебто потрапили портові термінали в селищі Волна Темрюкського району.