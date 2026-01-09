Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.