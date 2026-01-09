Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Нині триває 1416-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників

За минулу добу відбулося 161 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора загарбники завдали двох ракетних та 30 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 126 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6482 дронів-камікадзе та здійснили 4042 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 160 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Юльївка, Різдвянка, Гірке, Верхня Терса, Любицьке, Дорожнянка та Залізничне Запорізької області; Затока Одеської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник здійснив 122 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські війська зупинили шість атак противника в районах населених пунктів Бургуватка, Вільча, Фиголівка.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Курилівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 10 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населених пунктів Дробишеве, Лиман, Ставки та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Сіверська, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Степанівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Вербове, Вишневе, Злагода, Рибне, Єгорівка, Січневе та у напрямках населених пунктів Іванівка й Олександроград.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські підрозділи відбили три атаки росіян у напрямку Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1416-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
Окупанти атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали люди
2 сiчня, 19:42
Привид Будапешта Або чому треба бути обережним у визначеннях
Привид Будапешта: як швидкий мир може стати пасткою
27 грудня, 2025, 23:59
Бюджет РФ став розбалансованим
Росіянам виставили рахунок за війну
27 грудня, 2025, 21:01
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
Independent: В Україні загинули два студенти з Індії, яких РФ примусово відправила на фронт
21 грудня, 2025, 03:28
Юсов зазначив, що повернення українців з російського полону триває безперервно
У ГУР відповіли, чи планується обмін військовополоненими до Різдва
16 грудня, 2025, 19:14
Президент України у парламенті Нідерландів заявив, що Росія системно обирає війну, а не мир
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
16 грудня, 2025, 14:27
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
11 грудня, 2025, 18:05
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 2025, 10:02
Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини
Окупанти атакували пожежну частину у Запорізькій області (фото)
9 грудня, 2025, 09:04

Події в Україні

«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів: перелік рейсів
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Повітряні сили повідомили, чим РФ атакувала Україну
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 січня 2026 року
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Помста за Путіна? Кремль пояснив, навіщо вдарив по Львівщині «Орєшніком»
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Через нічну атаку під Львовом 376 абонентів залишилися без газу
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua