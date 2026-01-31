На Донеччині Сили оборони ліквідували найманця РФ із Катару

Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині

На одній із позицій російських окупаційних військ воєнні розвідники виявили тіло Клінтона Ньяпара Могеси, громадянина Республіки Кенія, 1997 року народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Кенієць жив і працював у Катарі, а згодом – підписав контракт із збройними силами РФ та був направлений до одного зі штурмових підрозділів окупаційних військ.

Після нетривалої підготовки, Могеса загинув під час «м’ясного штурму» на Донеччині.

Тіло загиблого кенійця росіяни не евакуювали, а родина не отримала жодних виплат та навіть пояснень від російської сторони.

У ліквідованого найманця також виявили паспорти ще двох громадян Кенії – імовірно, таких самих завербованих жертв, яких Росія готує кинути в наступні штурми.

«Клінтон Могеса міг і надалі жити та працювати в безпечному й заможному Катарі. Натомість він став черговим доказом того, що для російської армії іноземці – це лише одноразовий ресурс, приречений на смерть. ГУР МО України застерігає іноземних громадян від поїздок до РФ та будь-якої роботи на її території, особливо – нелегальної. Поїздка до Росії – це реальний шанс опинитися у штурмовій роті без підготовки і можливості вижити», – ідеться у повідомленні розвідки.

Раніше кубинський найманець, який воював на боці Росії і наразі перебуває у таборі для військовополонених, висловив захват від тюремного меню.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях місцеві у березні 2024 року спостерігали завезення чергових найманців Кремля. Так, в різних регіонах були помічені бойовики з Куби та Непалу.

Як повідомлялося, співробітник Російської академії наук відповідав за набір громадян Куби для участі в бойових діях проти України. Їх зазивали працювати на будівництвах у тилу, але пізніше вручили форму і контракти Міноборони РФ.

Також повідомлялося, що на Донеччині кубинські найманці ліквідували свого командира за принизливе ставлення.