ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
До Грабовського зайшло близько 100 окупантів
фото: Новинарня

Росіяни, які зайшли в село Грабовське, зазнають великих втрат

Росіяни продовжують перебувати на території населеного пункту Грабовське, що на Сумщині. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, яка нині ситуація Грабовському та як себе зараз поводять окупанти на цій території. Про це Андрій Демченко розповів у етері телемарафону, передає «Главком».

Андрій Демченко розповів, що в грудні, коли окупанти зайшли в село на Сумщині, вони намагалися просуватися далі, однак останній час подібних спроб не фіксується. До того ж попри відсутність штурмів, росіяни зазначають великих втрат.

Тож окупанти поки що не виходять з населеного пункту, щоб просунутися вглиб території України. «У межах Краснопільської громади, зокрема, у напрямку населеного пункту Грабовське, також противник якихось активних дій щодо спроб вийти за межі цього населеного пункту і просунутися вглиб території нашої країни не здійснював останні кілька днів», – зазначив Демченко.

У ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині. Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Також повідомлялося, що російська сторона надала Україні інформацію щодо людей, яких вона вивезла на свою територію. Було отримано список громадян та повідомлено деталі їхнього перебування. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни вивезли 52 людини до Росії. із села на Сумщині. Як раніше припускалося, серед них не виявилося дітей. 

Раніше «Главком» писав про те, що Віктор Трегубов заявив, що до Грабовського зайшло близько 100 окупантів. Прорвавшись до села, вони намагалися просунутися у бік Рясного.

ДПСУ розповіла про ситуацію в Грабовському та просування росіян
