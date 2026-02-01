Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 лютого 2026 року.
Втрати Росії у війні на 1 лютого 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 1 лютого втратила:
- особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб
- танків – 11 625 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од.
- артилерійських систем – 36 777 (+9) од.
- РСЗВ – 1 632 (+0) од.
- засоби ППО – 1 290 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 439 (+62) од.
- спеціальна техніка – 4 055 (+1) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.
