Втрати ворога станом на 1 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
РФ у війні з Україною втратила близько 1 240 680 осіб
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 лютого 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 лютого 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 1 лютого втратила:

  • особового складу – близько 1 240 680 (+1 090) осіб
  • танків – 11 625 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 980 (+3) од.
  • артилерійських систем – 36 777 (+9) од.
  • РСЗВ – 1 632 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 290 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 120 134 (+206) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 439 (+62) од.
  • спеціальна техніка – 4 055 (+1) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 1439-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт втрати ворог

