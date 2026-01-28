Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 28 січня
фото: Генштаб ЗСУ

28 січня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 січня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників та здійснив 74 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, три з яких з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки. Українські підрозділи відбили 13 атак.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Дві атаки сьогодні відбивали українські захисники у бік Радьківки та Піщаного на Куп’янському напрямку.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали шість спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки. Один бій триває.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у бік Єгорівки. Ворожого авіаудару зазнала Гаврилівка.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Степногірська та в бік Приморського.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні.

