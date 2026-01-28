Лінія фронту станом на 28 січня 2026. Зведення Генштабу

28 січня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 63 авіаційні удари, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4523 дронів-камікадзе та здійснив 2912 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

28 січня на фронті відбулося 109 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 14 разів атакував позиції наших захисників та здійснив 74 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, три з яких з реактивних систем залпового вогню.

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, та у бік Обухівки, Зеленого, Вовчанських Хуторів, Колодязного й Кутьківки. Українські підрозділи відбили 13 атак.

На Куп'янському напрямку

Дві атаки сьогодні відбивали українські захисники у бік Радьківки та Піщаного на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили сім атак в районі Мирного та у напрямках Лиману, Дробишевого й Ставок.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали шість спроб окупантів просунутися в районах Ямполя, Свято-Покровського та у бік Рай-Олександрівки. Один бій триває.

На Краматорському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили одну атаку окупантів у бік Єгорівки. Ворожого авіаудару зазнала Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку

Українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районі Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля. Один бій триває. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Воздвижівка, Барвінівка, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі Степногірська та в бік Приморського.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1435-й день повномасштабної війни в Україні.