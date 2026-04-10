Лінія фронту станом на 10 квітня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 10 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних удари, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5337 дронів-камікадзе та здійснив 2187 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

10 квітня станом на 22:00 відбулося 148 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 105 окупантів та 78 – поранено, знищено сім одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів ворога, пошкоджено чотири гармати, дванадцять одиниць автомобільної техніки та три укриття ворожої піхоти. Знищено або подавлено 302 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося дванадцять бойових зіткнень, три з яких тривають дотепер, крім цього, ворог здійснив 121 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 33 із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав двох авіаційних ударів, застосувавши шість керованих бомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори та Приліпка.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили три ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу населених пунктів Діброва, Надія, Зарічне та в бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Дружелюбівка, Чернещина.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили два штурми окупантів у районі Різниківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 17 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іванопілля та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив двадцять атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Удачне, Іванівка, Покровськ, Шевченко, Гришине, Філія та Новосергіївка. Два боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Калинівське, Олександроград, Січневе та Вербове. Авіаційного удару зазнали околиці населених пунктів Коломійці, Великомихайлівка та Орестопіль.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 13 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Варварівка, Білогір’я, Гуляйпільське, Староукраїнка, Чарівне та Залізничне. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженської, Верхньої Терси, Чарівного та Різдвянки.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Щербаки, крім того, завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Оріхів.

Нагадаємо, триває 1507-й день повномасштабної війни в Україні.

