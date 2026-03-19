На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)

Російські війська атакували бригаду медиків у селі Грушівка Харківської області

Окупаційні війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області. Ворог використав для атаки ударний безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Національна поліція України повідомила, що ворожий дрон вибухнув поруч із автомобілем швидкої допомоги.

«Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій – у них акубаротравми. Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари», – йдеться в повідомленні.

фото: Нацполіція України

Поліціянти задокументували черговий воєнний злочин військ РФ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання за порушення законів і звичаїв війни.

«Главком» писав, що на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів. Влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Зазначається, що у рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів. Загинув 53-річний водій транспортного засобу.

Також російські війська атакували дронами бригаду ДТЕК у Дніпропетровській області.

Зазначається, що енергетики прямували на огляд лінії до прифронтового села. «У цей момент два російські FPV-дрони влучили в їхній автомобіль – він згорів ущент», – йдеться в повідомленні. Як зазначає пресслужба ДТЕК, енергетики встигли врятуватися, унаслідок удару ніхто не постраждав.