Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Харківщині ворог атакував дроном карету швидкої: двоє людей поранені (фото)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Автомобіль швидкої допомоги зазнав значних пошкоджень
фото: Нацполіція України

Російські війська атакували бригаду медиків у селі Грушівка Харківської області

Окупаційні війська здійснили цілеспрямований удар по цивільній бригаді швидкої медичної допомоги у селі Грушівка Харківської області. Ворог використав для атаки ударний безпілотник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Національна поліція України повідомила, що ворожий дрон вибухнув поруч із автомобілем швидкої допомоги.

«Поранень зазнали 57-річна парамедикиня та 31-річний водій – у них акубаротравми. Також пошкоджено службовий автомобіль: вибито бокові вікна та задні фари», – йдеться в повідомленні.

фото: Нацполіція України

Поліціянти задокументували черговий воєнний злочин військ РФ. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею, яка передбачає покарання за порушення законів і звичаїв війни.

фото: Нацполіція України

«Главком» писав, що на Харківщині внаслідок російської атаки пошкоджено рейсовий автобус. Через ворожий удар загинув водій, постраждали троє пасажирів. Влучання сталося поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. Зазначається, що у рейсовому автобусі Бурлук – Харків перебували 15 пасажирів. Загинув 53-річний водій транспортного засобу.

Також російські війська атакували дронами бригаду ДТЕК у Дніпропетровській області.

Зазначається, що енергетики прямували на огляд лінії до прифронтового села. «У цей момент два російські FPV-дрони влучили в їхній автомобіль – він згорів ущент», – йдеться в повідомленні. Як зазначає пресслужба ДТЕК, енергетики встигли врятуватися, унаслідок удару ніхто не постраждав.

Теги: Харків лікар Харківщина ворог дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua