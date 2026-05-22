В Маріуполі та Донецьку виникли пробеми зі світлом внаслідок атаки БпЛА

У мережі писали про велику кількість БпЛА над Донецьком

У ніч на 22 травня окуповані Маріуполь та Донецьк знаходяться під атакою безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

За попередньою інформацією, у Нікольському уражно підстанцію, через що частина селищ Маріупольського району та окремі райони Маріуполя залишились без світла.

Пропагандистські канали також написали про відключення світла майже по всьому місту через удари БпЛА.

Крім того, безпілотники були активні і в окупованому Донецьку. Місцеві телеграм-канали написали, що у місті блимає світло та тримається висока напруга.

Нагадаємо, увечері 18 січня на тимчасово окупованих територіях Донецької області пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про масовану атаку безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.

За попередніми даними, основний удар був спрямований на об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього Кіровський та Куйбишевський райони Донецька залишилися без електропостачання.

Раніше у ніч на 14 січня безпілотники атакували тимчасово окуповані території Донецької області.

Безпілотники атакували підстанції на окупованій території. Повідомлялося про вибухи у Донецьку, Макіївці.

Як відомо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

Також повідомляється, що проблеми зі світлом зараз в багатьох районах окупованої Донеччини.