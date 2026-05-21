Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 21 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних ударів – скинув 184 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6063 дрони-камікадзе та здійснив 2279 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

21 травня станом на 22:00 відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 50 окупантів та поранено 13, знищено одну одиницю автомобільної техніки. Також ушкоджено дві одиниці автомобільної техніки, 12 укриттів противника та пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 278 БпЛА різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав двох авіаударів із застосуванням п’яти КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник сім разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове та в бік Ізбицького.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував п’ять разів в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки. Одна з цих атак триває.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивають три штурми окупантів, в районах населених пунктів Зарічне та в бік Лиману, Шийківки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував два рази у бік Рай-Олександрівки та в районі Різниківки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в районі Міньківки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 19 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

За уточненою інформацією, ворог здійснив 43 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та Новопідгороднє. Одна з цих атак іще триває.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Окупанти проводили п’ять штурмових дій в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове та Добропілля.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 23 атаки окупантів, одна з них іще триває. Ворог проводив штурмові дії у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник штурмував в районі Щербаків.

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

Нагадаємо, триває 1548-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ворог Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно у Дагестані було уражено малий ракетний корабель, здатний запускати «Калібри»
Сили оборони уразили малий ракетний катер та мінний тральник окупантів
15 травня, 15:16
Окупанти від початку повномасштабного вторгнення втратили вже 11920 танків
Втрати ворога станом на 10 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
10 травня, 06:55
Окупанти вдарили по будинку у Харкові
Росія вдарила по багатоповерховому будинку у Харкові
9 травня, 23:12
Військовий розповів про підготовку спецназівців
Командир «Омеги» розкрив деталі підготовки спецпризначенців
7 травня, 07:57
Нині триває 1529-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2026 року
2 травня, 08:22
Танкер перебуває під санкціями України
Генштаб підтвердив ураження підсанкційного танкера Marquise
29 квiтня, 13:13
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
Удар по НПЗ в Туапсе. Генштаб підтвердив ураження
28 квiтня, 11:55
У соцмережах зʼявилося фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади, які залишилися без їжі та води на позиціях
Без їжі та води на позиціях. Генштаб прокоментував скандал із бійцями 14-ї бригади
24 квiтня, 06:51
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання
Через ворожі обстріли знеструмлено сім областей: де ситуація найгірша
23 квiтня, 10:54

Події в Україні

Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 травня 2026. Зведення Генштабу
Удар по Дніпру, апеляція Єрмака. Головне за 21 травня 2026 року
Удар по Дніпру, апеляція Єрмака. Головне за 21 травня 2026 року
Удар по Дніпру: кількість поранених зросла (оновлено)
Удар по Дніпру: кількість поранених зросла (оновлено)
Супутники зафіксували нове розширення бази запуску реактивних дронів РФ
Супутники зафіксували нове розширення бази запуску реактивних дронів РФ
Росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, є поранені (фото)
Росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, є поранені (фото)
Центр протидії дезінформації оцінив шанси РФ захопити Харків та Суми
Центр протидії дезінформації оцінив шанси РФ захопити Харків та Суми

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua