Удар по Дніпру: кількість поранених зросла

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Лікарі надають всю необхідну меддопомогу постраждалим

У Дніпрі зросла кількість поранених через удар росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Вже 14 постраждалих у Дніпрі. Десятеро – госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, лікарі надають всю необхідну меддопомогу постраждалим.

Нагадаємо, 21 травня росіяни завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки постраждали люди. За попередніми даними, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа.

Також російська армія атакувала Харківську область. Ціллю ворога стала цивільна вантажівка.

Як повідомлялося, ворог продовжує системно тероризувати прикордонні громади Сумської області, використовуючи безпілотники для атак на цивільний транспорт. Так, внаслідок прицільного влучання ворожого дрона в легковий автомобіль у Зноб-Новгородській громаді постраждав 47-річний чоловік.