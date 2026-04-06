Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей
Президент України відреагував на криваву атаку РФ по Одесі

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічного удару російських дронів по Одесі. Глава держави згадав про жахливі наслідки атаки, яка забрала життя дитини та залишила тисячі сімей без світла, інформує «Главком».

За словами глави держави Володимира Зеленського, нічна атака ударними безпілотниками була спрямована на житлові квартали та критичну інфраструктуру міста.

«Вночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Пошкодили житлові будинки та дитячий садочок, районну електропідстанцію. Тисячі сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади з ночі працюють, щоб відновити постачання електрики», – зазначив президент.

Глава держави повідомив про людські жертви. «Відомо, що троє людей було вбито цією атакою і серед них дитина – лише два роки їй було. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року», – зазначив очільник держави.

Також президент повідомив, що загалом за ніч росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів.. У деяких областях удари тривають. І це лише частина того, що наші люди проходять щодня.

«За минулий тиждень було понад 2800 ударних дронів, майже 1350 керованих авіабомб і більш ніж 40 ракет різних типів», – зазначив глава держави.

Главком писав, що сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено День жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. 

Нагадаємо, нічна атака окупантів на Одесу призвела до чергових руйнувань цивільної інфраструктури та, на жаль, до людських жертв. Міська влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

Станом на 9:00 відомо про трьох загиблих. Кількість постраждалих унаслідок нічної атаки по Одесі зросла до 15, з яких 13 госпіталізовано. Одеські правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей через російську атаку на Одесу.

 


 

 

 

 

