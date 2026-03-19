Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога

Лариса Голуб
Росія підтягує війська на південному напрямку
Українська розвідка фіксує перекидання сил противника

Російські війська не збираються знижувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку. Навпаки, противник активно відновлює втрати та проводить перегрупування сил для продовження штурмів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

Речник Сил оборони Півдня Владислава Волошина заявив, що ворог не просто тримає оборону, а посилено доукомплектовує підрозділи, які зазнали значних втрат у попередніх боях. Особлива увага прикута до 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту. Її планують передати під командування п'ятої армії для посилення наступального потенціалу.

«Для поповнення втрат одного з полків цієї дивізії з резервних підрозділів направлено близько 150 окупантів», – повідомив Волошин.

 Крім того, на ділянці фронту, де розташований Степногірськ (Запорізька область), артилерійські підрозділи отримали понад 100 боєприпасів, а підрозділи безпілотних систем – приблизно 400 ударних дронів літакового типу «Молнія-2».

«Противник зараз намагається поповнити втрати і в живій силі, і в техніці, забезпечити більше частин, які підтримують вогнем, боєприпасами і безпілотниками. Все це говорить про те, що противник не планує зменшувати активність на південному напрямку», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, заступник командира третьої штурмової Максим Жорін пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті. Рекордні добові втрати російських військ за 18 березня можуть свідчити про спроби противника досягти результатів на фронті будь-якою ціною. Водночас ключовим фактором у стримуванні ворога залишається ефективна організація оборони, яка не дозволяє росіянам реалізувати свої оперативні цілі та змушує їх зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.

Читайте також

Вербування іноземців до російської армії здійснюється на системній основі
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
10 березня, 07:22
Маша Машкова зізналася, що ненавидить диктаторів, які розпочинають війни
Російська акторка заявила про ненависть до Путіна та різко висловилася про політику Трампа
6 березня, 15:31
Зенітні ракетні комплекси Patriot
Іранський вузол: чому напівміри США створюють ризики для України
2 березня, 22:52
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
CNN: Трамп не стримав своєї обіцянки щодо Ірану
1 березня, 03:40
Аварійно-рятувальні роботи завершені
Атака на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, серед них – дитина (фото)
26 лютого, 16:36
Буданов вважає, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру
Буданов поділився своїм баченням безпечного майбутнього України
24 лютого, 13:03
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
Теракт у Миколаєві, провал ухвалення пакета санкцій проти РФ. Головне за 23 лютого 2026
23 лютого, 21:18
Сирський заперечує, що війна зайшла в глухий кут, посилаючись на регулярні контратаки ЗСУ
Сирський назвав важливе досягнення ЗСУ у 2025 році
21 лютого, 21:48
Сили оборони уразили два склади матеріально-технічних засобів
Сили оборони вразили пункти управління, склади та райони зосередження окупантів
20 лютого, 12:03

У лікарні на Сумщині виявлено військового, який рік вважався зниклим безвісти
У лікарні на Сумщині виявлено військового, який рік вважався зниклим безвісти
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога
Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно
Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно
В Алушті окупанти зносять знаменитий символ міста (відео)
В Алушті окупанти зносять знаменитий символ міста (відео)
Зима не відступає. Буковель засипало снігом (відео)
Зима не відступає. Буковель засипало снігом (відео)
«Героїзація змінюється дискредитацією»: Біденко про кейс Залужного і Telegram
«Героїзація змінюється дискредитацією»: Біденко про кейс Залужного і Telegram

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
