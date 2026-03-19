Ворог стягує підрозділи: Сили оборони розкрили плани ворога

Українська розвідка фіксує перекидання сил противника

Російські війська не збираються знижувати інтенсивність бойових дій на південному напрямку. Навпаки, противник активно відновлює втрати та проводить перегрупування сил для продовження штурмів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина.

Речник Сил оборони Півдня Владислава Волошина заявив, що ворог не просто тримає оборону, а посилено доукомплектовує підрозділи, які зазнали значних втрат у попередніх боях. Особлива увага прикута до 55-ї дивізії морської піхоти Тихоокеанського флоту. Її планують передати під командування п'ятої армії для посилення наступального потенціалу.

«Для поповнення втрат одного з полків цієї дивізії з резервних підрозділів направлено близько 150 окупантів», – повідомив Волошин.

Крім того, на ділянці фронту, де розташований Степногірськ (Запорізька область), артилерійські підрозділи отримали понад 100 боєприпасів, а підрозділи безпілотних систем – приблизно 400 ударних дронів літакового типу «Молнія-2».

«Противник зараз намагається поповнити втрати і в живій силі, і в техніці, забезпечити більше частин, які підтримують вогнем, боєприпасами і безпілотниками. Все це говорить про те, що противник не планує зменшувати активність на південному напрямку», – наголосив Волошин.

Нагадаємо, заступник командира третьої штурмової Максим Жорін пояснив причину рекордних втрат РФ на фронті. Рекордні добові втрати російських військ за 18 березня можуть свідчити про спроби противника досягти результатів на фронті будь-якою ціною. Водночас ключовим фактором у стримуванні ворога залишається ефективна організація оборони, яка не дозволяє росіянам реалізувати свої оперативні цілі та змушує їх зазнавати значних втрат.

Нагадаємо, за 17 березня російська армія втратила понад 1,7 тис. осіб. Це найбільші добові втрати росіян за 2026 рік. Оборонне відомство зазначило, що ворог намагався скористатися погіршенням погоди, яке мало завадити нашим пілотам, та провів штурми одразу на кількох напрямках, зокрема в Запорізькій області.