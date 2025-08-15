Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 серпня
фото: glavcom.ua

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 133 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 1 568 дронів-камікадзе та здійснили близько 4 000 обстрілів.

Новини війни в Україні

15 серпня станом на 22:00 відбулося відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку було знешкоджено 172 окупанти, з них 132 – безповоротно. Також знищено сім автомобілів, чотири мотоцикли, 106 безпілотних літальних апаратів та два пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 

З початку доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 165 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Одне бойове зіткнення продовжується до цього часу.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор двічі намагався йти вперед у районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Українські захисники успішно зупинили ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники вісім разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили п’ять атак окупаційних військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська. Дотепер не вщухає одне боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни шість разів штурмували позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби противник 35 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог дванадцять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Два бойові зіткнення продовжуються дотепер.

Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1269-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб окупанти Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Покровськ – один з найгарячіших напрямків фронту
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?
4 серпня, 14:30
Заневський є співробітником Федеральної служби безпеки РФ
Син ексначальника охорони Януковича отримав вирок за знущання з українки
28 липня, 10:30
Полонений: якщо дадуть можливість – хлопці, здавайтеся
«Обнуляли в болото і потім в безвісти зниклі»: полонений розповів про службу в російський армії
28 липня, 16:06
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
23 липня, 21:34
Сирський: Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя
Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
30 липня, 20:47
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
10 серпня, 05:26
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих ата
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року
4 серпня, 08:25
Свято було встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 11:00
Більша частина Часового Яру перебуває під контролем ЗСУ
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
9 серпня, 22:08

Події в Україні

Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Пауза Трампа у військовій допомозі підірвала позиції України – Bloomberg
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 15 серпня 2025. Зведення Генштабу
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
13K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6633
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4342
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua