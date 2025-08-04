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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих ата
фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 65 авіаційних ударів, застосував одну ракету й 103 керовані бомби. Крім цього, здійснив 4307 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2419 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Залізничне Запорізької області та місту Херсон.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та одну радіолокаційну станцію противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Українські оборонці відбили 19 атак росіян. Противник завдав 12 авіаційних ударів, загалом скинув 26 керованих авіаційних бомб та здійснив 261 артилерійський обстріл, зокрема 17 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Зафіксовано дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог атакував 29 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу Карпівки, Ольгівки, Рідкодуба, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Агресор атакував поблизу Григорівки та в напрямку Серебрянки та Сіверська. Загалом минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили вісім ворожих атак поблизу Часового Яру, Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив 13 атак у районах Русиного Яру, Щербинівки, Торецька, Катеринівки та в бік Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Українські захисники зупинили 49 атак агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне.

Нагадаємо, триває 1258-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб фронт війна

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