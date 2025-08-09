Головна Країна Події в Україні
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
Більша частина Часового Яру перебуває під контролем ЗСУ
фото з відкритих джерел

Українські військові мають можливість контролювати загарбників та знищувати їх на відстані до 25 кілометрів

Більша частина Часового Яру залишається під контролем Сил оборони. Про це в ефірі «Суспільного» розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець, інформує «Главком».

Запорожець спростував російські фейки про нібито просування окупантів в місті, пояснивши, що прапори, які демонстрували загарбники, були встановлені на вже давно захоплених локаціях задля пропаганди.

«Сьогодні переважно більша частина Часового Яру перебуває під нашим контролем», – сказав речник.

Він розповів, що українські військові мають можливість контролювати загарбників та знищувати їх на відстані до 25 кілометрів.

«На цьому напрямку ворог наразі якоїсь такої глобальної великої активності не показує і чекає події, які будуть розвиватися на Торецькому напрямку. Адже ці два напрямки пов'язані між собою і наступний населений пункт, який є в планах захопити, це місто Костянтинівка», – пояснив речник.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Покровському напрямку є найважчою впродовж останнього року.

Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

До слова, російські терористи змінили тактику наступу на Покровському напрямку.

Тепер штурми здійснюють малі групи піхоти, хаотично. Окупанти шукають в українській обороні слабкі місця для прориву. Крім того, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують мототехніку і місцями мають успіхи.

