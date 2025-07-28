Син ексначальника охорони Януковича отримав вирок за знущання з українки

Суд заочно призначив Яну Заневському 12 років увʼязнення

Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя визнав співробітника ФСБ Яна Заневського винним у порушенні законів і звичаїв війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судовий репортер».

Ян Заневський є сином Вʼячеслава Заневського, уродженця Російської Федерації, який отримав українське громадянство і у 2008-2013 роках очолював службу безпеки президента-втікача Віктора Януковича. Заневський-старший покинув державну службу перед Революцією гідності, але ще деякий час проживав в Україні. Тільки незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, він остаточно виїхав за кордон.

Ян Заневський є співробітником Федеральної служби безпеки Російської Федерації. З липня 2022-го він займався на тимчасово окупованій території Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей фільтраційними заходами щодо місцевого населення. Із жовтня 2022-го був куратором від ФСБ по Василівському району Запорізької області, де в нього закріпився позивний Ладья.

У вироку йдеться про незаконне увʼязнення і катування дружини військовослужбовця Збройних сил України, яка проживала в окупованому місті Камʼянка-Дніпровська Василівського району Запорізької області. 6 жовтня 2022-го троє осіб у військовій формі провели обшук у її будинку. Заневський погрожував жінці 10-річним увʼязнення, казав, що прострелить їй коліна або вбʼє її і при цьому показував зброю. Потерпілу незаконно увʼязнили у захопленій будівлі відділку поліції і допитували, де перебуває її чоловік, а також примушували розповісти про місцевих жителів із проукраїнськими поглядами.

Наступного дня окупанти відвезли жінку на її дачу і там також провели обшук і виявили прапор України. Заневський розгорнув прапор на землі і штовхнув на нього потерпілу, поставивши свою ногу їй на спину і, направляючи зброю, та пригрозив вбивством.

Під час допитів жінку садили на стілець, привʼязували скотчем ноги та руки до ніжок стільця. Коли потерпіла відповідала не так як хотіли окупанти, то її починали катувати: били жінку пластиковою дволітровою пляшкою з водою у потиличну ділянку голови, душили її шнуром від електрочайника, а також поліетиленовим пакетом.Також її лякали застосуванням струму. Заневський також погрожував потерпілій сексуальним насильством, кажучи, що «віддасть» її на декілька днів 150 «кадирівцям».

15 жовтня 2022 року жінку відвезли до старої зруйнованої будівлі гуртожитку, в якій вже 20 років ніхто не мешкав і змусили знятися у пропагандистському сюжеті. Заневський сказав потерпілій, що коли вона «скаже все добре», то її відпустять, а якщо «не так як треба», то він її вбʼє. Під час зйомки сюжету окупант та його спільники стояли за спиною «журналіста» і направляли на потерпілу зброєю. У сюжеті йшлося про те, що затримана ФСБ жінка, нібито, була навідницею і наводила вогонь по цій зруйнованій будівлі, яку, начебто, обстріляли ЗСУ.

У період із 6 по 21 жовтня 2022 року жінку тримали в камері захопленого відділу поліції №1 Василівського районного управління поліції в Запорізькій області. Пізніше перевезли до Ізолятора тимчасового тримання в селі Велика Білозерка, де незаконно утримували до 17 січня 2023-го. У камері 3х4 метри, розрахованій на чотирьох, утримували до 18 осіб. Потерпілу змушували прати військову форму, прибирати в будинках, в яких проживали російські офіцери, готувати їм їжу. Під час перебування в такому трудовому рабстві жінка зазнавала фізичного, психологічного та сексуального насильства.

21 квітня 2023-го потерпіла виїхала спочатку до Мелітополя, потім через пункт фільтрації на територію РФ і звідти кордон в країни Прибалтики і Польщу, а потім повернулась на територію України, а саме до Запоріжжя, де вперше звернулась до правоохоронних органів України та за медичною допомогою. Її стан здоровʼя погіршується, вона потребує постійного лікування, повноцінно працювати не може, оскільки отримала ІІ групу інвалідності.

Чоловік цієї жінки на момент її затримання окупантами вдома не був, оскільки як військовий перебував на бойових позиціях. Дружина зателефонувала йому тільки в березні 2023-го, після того, як її відпустили з трудового рабства. Згодом зустріч їм влаштували українські кореспонденти в місті Чугуєві Харківської області. У суді чоловік згадував, що вжахнувся, коли побачив дружину, бо вона була дуже худою, сивою, всього боялася, показувала травми на її голові, які зарубцювалися. Фізично вона втратила у вазі до 20 кг і має ряд захворювань, які у неї зʼявилися після полону.

Так, суд заочно визнав Заневського винним і призначив йому 12 років увʼязнення. Покарання він відбуватиме з моменту затримання.

До слова, Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до ексголови охорони президента-втікача Віктора Януковича В’ячеслава Заневського про застосування санкції.