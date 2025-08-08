День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил

Сьогодні, 8 серпня, в Україні відзначають професійне свято військових зв’язківців – День військ зв’язку. Це професійне свято було запроваджене у 2000 році на знак пошани до військовослужбовців, які відповідають за стабільний та безперебійний зв’язок у Збройних Силах України. Детальніше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».

Зміст

Історія свята

Свято було встановлено указом президента 1 лютого 2000 року й приурочене до дати 8 серпня 1920 року, коли в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського училища розпочалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

«Ураховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні свято – День військ зв'язку, яке відзначати щорічно 8 серпня», – йдеться в указі Леоніда Кучми.

Після проголошення незалежності країни, 3 січня 1992 року, управління зв’язку Червонопрапорного Київського військового округу почало координувати діяльність системи зв’язку Київського, Прикарпатського та Одеського військових округів, а згодом – і військ зв’язку Повітряних сил і військ ППО. Саме тоді почалося створення Управління зв’язку Головного штабу ЗСУ.

У лютому 2020 року, в межах переходу ЗСУ до стандартів НАТО, Головне управління зв’язку та інформаційних систем було переформатовано у Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ.

Сьогодні війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил, відповідальною за забезпечення зв’язку та управління військами. Зв’язківці входять до складу всіх родів військ, а їх спеціальність – одна з найнеобхідніших і найбільш затребуваних на фронті.

Привітання у прозі

Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв'язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя та добробуту. Слава військам зв'язку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невіддільною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!

***

Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Шановні зв'язківці та кіберзахисники! Завдяки вам наші військові завжди на зв'язку, а важлива інформація – під надійним контролем. Ви щодня забезпечуєте безпеку цифрових рубежів і підтримуєте єдність армії. Бажаємо вам сили, здоров'я та нових перемог у вашій непростій, але такій потрібній справі. Слава Україні – і слава кожному з вас!

Привітання у віршах

Зв’язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв’язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!

***

Свято сьогодні заслужене твоє,

І я схиляюся з пошаною,

Військовий зв’язківець – справжній герой,

Небезпечна це робота.

І я всією душею на цій посаді

Бажаю працювати без ризику,

Нехай небо виконає будь-яку мрію

Такого крутого зв’язківця!

***

У День військ зв'язку України

Всім зв'язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв’язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов'ю

Так намагалися складати!

***

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди надійним залишався!

Адже без нього, ніяк не можна,

І цей тост, за вас, друзі!

Привітання у листівках

Нагадаємо, 8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військ зв’язку Збройних Сил України зі святом.