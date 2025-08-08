День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил
Сьогодні, 8 серпня, в Україні відзначають професійне свято військових зв’язківців – День військ зв’язку. Це професійне свято було запроваджене у 2000 році на знак пошани до військовослужбовців, які відповідають за стабільний та безперебійний зв’язок у Збройних Силах України. Детальніше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі «Главкома».
Зміст
Історія свята
Свято було встановлено указом президента 1 лютого 2000 року й приурочене до дати 8 серпня 1920 року, коли в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського училища розпочалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.
«Ураховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні свято – День військ зв'язку, яке відзначати щорічно 8 серпня», – йдеться в указі Леоніда Кучми.
Після проголошення незалежності країни, 3 січня 1992 року, управління зв’язку Червонопрапорного Київського військового округу почало координувати діяльність системи зв’язку Київського, Прикарпатського та Одеського військових округів, а згодом – і військ зв’язку Повітряних сил і військ ППО. Саме тоді почалося створення Управління зв’язку Головного штабу ЗСУ.
У лютому 2020 року, в межах переходу ЗСУ до стандартів НАТО, Головне управління зв’язку та інформаційних систем було переформатовано у Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ.
Сьогодні війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил, відповідальною за забезпечення зв’язку та управління військами. Зв’язківці входять до складу всіх родів військ, а їх спеціальність – одна з найнеобхідніших і найбільш затребуваних на фронті.
Привітання у прозі
Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв'язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя та добробуту. Слава військам зв'язку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!
***
З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!
***
Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невіддільною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!
***
Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!
***
Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!
***
***
Шановні зв'язківці та кіберзахисники! Завдяки вам наші військові завжди на зв'язку, а важлива інформація – під надійним контролем. Ви щодня забезпечуєте безпеку цифрових рубежів і підтримуєте єдність армії. Бажаємо вам сили, здоров'я та нових перемог у вашій непростій, але такій потрібній справі. Слава Україні – і слава кожному з вас!
Привітання у віршах
Зв’язківець військовий, у свято твоє
Звучать слова-визнання:
Розумний, відважний наш герой,
Прийми ж побажання!
Бажаю, щоб ти завжди
З усіма зміг зв’язатися,
А з коханими людьми
Бажаю не розлучитися!
***
Свято сьогодні заслужене твоє,
І я схиляюся з пошаною,
Військовий зв’язківець – справжній герой,
Небезпечна це робота.
І я всією душею на цій посаді
Бажаю працювати без ризику,
Нехай небо виконає будь-яку мрію
Такого крутого зв’язківця!
***
У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!
***
День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
В роботі якості бажаємо,
Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
Адже без нього, ніяк не можна,
І цей тост, за вас, друзі!
Привітання у листівках
Нагадаємо, 8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військ зв’язку Збройних Сил України зі святом.
