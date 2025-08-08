Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Свято було встановлене указом другого президента України Леоніда Кучми
фото: 78 ОДШП

Війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил

Сьогодні, 8 серпня, в Україні відзначають професійне свято військових зв’язківців – День військ зв’язку. Це професійне свято було запроваджене у 2000 році на знак пошани до військовослужбовців, які відповідають за стабільний та безперебійний зв’язок у Збройних Силах України. Детальніше про історію свята та оригінальні способи привітань читайте в матеріалі «Главкома». 

Зміст

Історія свята

Свято було встановлено указом президента 1 лютого 2000 року й приурочене до дати 8 серпня 1920 року, коли в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського училища розпочалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

«Ураховуючи заслуги військ зв'язку у зміцненні обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні свято – День військ зв'язку, яке відзначати щорічно 8 серпня», – йдеться в указі Леоніда Кучми.

Після проголошення незалежності країни, 3 січня 1992 року, управління зв’язку Червонопрапорного Київського військового округу почало координувати діяльність системи зв’язку Київського, Прикарпатського та Одеського військових округів, а згодом – і військ зв’язку Повітряних сил і військ ППО. Саме тоді почалося створення Управління зв’язку Головного штабу ЗСУ.

День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1

У лютому 2020 року, в межах переходу ЗСУ до стандартів НАТО, Головне управління зв’язку та інформаційних систем було переформатовано у Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки ЗСУ.

Сьогодні війська зв’язку є важливою частиною Збройних сил, відповідальною за забезпечення зв’язку та управління військами. Зв’язківці входять до складу всіх родів військ, а їх спеціальність – одна з найнеобхідніших і найбільш затребуваних на фронті.

Привітання у прозі

Бажаю всім відважним і хоробрим воїнам безперебійного зв'язку! Незламності духу, наполегливості й мужності у боротьбі за нашу перемогу! Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров'я, родинного щастя та добробуту. Слава військам зв'язку та кібербезпеки! Слава Україні! Разом переможемо!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ваша робота є невіддільною частиною нашої безпеки та стабільності. Бажаю вам міцного здоров’я, успіхів у службі та мирного життя. Дякуємо за вашу відданість та професіоналізм!

***

Щиро бажаємо нашим зв’язківцям, кіберспеціалістам міцного здоров’я, Божої опіки та якнайшвидшої Перемоги. Безмежна вдячність за самовіддану службу на благо волі, правди, незалежності України та її народу!

***

Вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України. Ваша праця є невидимим, але надзвичайно важливим щитом для нашої держави. Бажаю успіхів, міцного здоров’я та мирного неба. Дякую за службу!

***

З Днем військ зв'язку та кібербезпеки! Ваша робота невидима – але безцінна. Ваша сила – у кожному сигналі та кожному захищеному каналі. Низький уклін за це! Ви – тиха міць армії, яка не дає ворогу жодного шансу. Зі святом, фахівці кібероборони! Щира подяка за те, що щодня тримаєте цифровий фронт!

***

Шановні зв'язківці та кіберзахисники! Завдяки вам наші військові завжди на зв'язку, а важлива інформація – під надійним контролем. Ви щодня забезпечуєте безпеку цифрових рубежів і підтримуєте єдність армії. Бажаємо вам сили, здоров'я та нових перемог у вашій непростій, але такій потрібній справі. Слава Україні – і слава кожному з вас!

Привітання у віршах

Зв’язківець військовий, у свято твоє
Звучать слова-визнання:
Розумний, відважний наш герой,
Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди
З усіма зміг зв’язатися,
А з коханими людьми
Бажаю не розлучитися!

***

Свято сьогодні заслужене твоє,
І я схиляюся з пошаною,
Військовий зв’язківець – справжній герой,
Небезпечна це робота.

І я всією душею на цій посаді
Бажаю працювати без ризику,
Нехай небо виконає будь-яку мрію
Такого крутого зв’язківця!

***

У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,
Зв’язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!

***

День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
В роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди надійним залишався!
Адже без нього, ніяк не можна,
І цей тост, за вас, друзі!

Привітання у листівках

День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

Нагадаємо, 8 серпня Україна відзначає День військ зв'язку – професійне свято тих, хто забезпечує надійний зв'язок та комунікацію у Збройних Силах України. Ця дата має глибоке історичне коріння та символізує важливу роль зв'язківців у забезпеченні обороноздатності країни.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський привітав воїнів військ зв’язку Збройних Сил України зі святом.

Читайте також:

Теги: свята свято календар ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами голови КМВА, військові вважають ізраїльську систему оповіщення технічно недоцільною для міста
Чи запровадять у Києві ізраїльську систему оповіщення? Відповідь голови КМВА
9 липня, 16:20
В Одесі відзначають День української державності
В Одесі відзначають День української державності
15 липня, 11:57
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
Росія стягує системи радіоелектронної боротьби ближче до кордонів НАТО
24 липня, 19:47
Колумбійські добровольці навчаються такмеду. Половина особового складу легіону – латиноамериканці, переважно колумбійці
Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці
29 липня, 19:30
Боєць із позивним «Танкіст» залишився один після загибелі трьох побратимів та вів самостійно бій проти окупантів
Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона
3 серпня, 05:43
Дмитро Білотур (у центрі)
Командир, який завжди іде попереду
28 липня, 18:00
26 липня – Міжнародний день парашустиста
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:05
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
Країни ОБСЄ закликали до розслідування катувань українських військовополонених
25 липня, 01:52
Тепер відбиток Задорожного назавжди на її тілі, а фраза – не тільки в серці
Дружина загиблого офіцера зробила зворушливе татуювання: історія кохання
21 липня, 12:31

Суспільство

Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua