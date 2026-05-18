Лінія фронту станом на 18 травня 2026. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
Ситуація на фронті 18 травня
фото: Генштаб ЗСУ
Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

18 травня станом на 22:00 відбулося 203 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 56 окупантів та 14 - поранено, знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сьогодні ворог завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох КАБ та здійснив 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, один з них – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Вільча, Приліпка, Ветеринарне та в бік Графського. Три з цих атак тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував три рази в бік Курилівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали 11 штурмів окупантів, в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Дробишеве та в бік Озерного. Дві з цих атак іще тривають.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував три рази у бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке та в бік Костянтинівки, Кучерового Яру.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 33 атаки. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Філія, Білицьке та Покровськ.

На Олександрівському напрямку

Окупанти проводили одну штурмову дію в бік населеного пункту Вороне.

На Гуляйпільському напрямку

Зафіксовано 20 атак окупантів, три з них іще тривають. Ворог проводив штурмові дії у бік Злагоди, Нового Запоріжжя, Чарівного, Цвіткового, Рівного, Залізничного, Рибного та Староукраїнки.

Нагадаємо, триває 1545-й день повномасштабної війни в Україні.

