12 днів боротьби з вогнем. Рятувальники загасили пожежу в Поліському заповіднику

Деякі ділянки заповідника були заміновані

Пожежу на території Поліського природного заповідника на Житомирщині ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

«Упродовж 12 днів рятувальники спільно з працівниками лісового господарства у тісній взаємодії боролися з вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно складала 500 га», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, додатково для допомоги у гасінні пожежі залучалися вогнеборці з Рівненщини.

«Деякі ділянки кварталів були заміновані, що не давало змоги повноцінно виконувати роботи по гасінню. Для розмінування територій залучались піротехнічні розрахунки ДСНС Житомирщини», – наголошує ДСНС.

Під час ліквідації пожежі здійснювався постійний моніторинг території за допомогою БпЛА, проводилися роботи з ліквідації осередків тління та патрулювання лісових кварталів. Наразі сили та засоби, які були задіяні у ліквідації пожежі, повертаються до пунктів постійної дислокації.

До слова, станом на 12 травня масштабне лісове загоряння у Корюківському надлісництві рятувальникам вдалося локалізувати. Вогонь більше не поширювався.