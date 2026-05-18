12 днів боротьби з вогнем. Рятувальники загасили пожежу в Поліському заповіднику

Наталія Порощук
Площа пожежі орієнтовно складала 500 га
фото: ДСНС Житомирщини
Деякі ділянки заповідника були заміновані

Пожежу на території Поліського природного заповідника на Житомирщині ліквідовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Житомирській області.

«Упродовж 12 днів рятувальники спільно з працівниками лісового господарства у тісній взаємодії боролися з вогняною стихією. Площа пожежі орієнтовно складала 500 га», – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, додатково для допомоги у гасінні пожежі залучалися вогнеборці з Рівненщини.

«Деякі ділянки кварталів були заміновані, що не давало змоги повноцінно виконувати роботи по гасінню. Для розмінування територій залучались піротехнічні розрахунки ДСНС Житомирщини», – наголошує ДСНС.

Під час ліквідації пожежі здійснювався постійний моніторинг території за допомогою БпЛА, проводилися роботи з ліквідації осередків тління та патрулювання лісових кварталів. Наразі сили та засоби, які були задіяні у ліквідації пожежі, повертаються до пунктів постійної дислокації.

Нагадаємо, на території Поліського природнього заповідника була масштабна пожежа. За даними ДСНС, рятувальники локалізували займання на площі 500 га.

До слова, станом на 12 травня масштабне лісове загоряння у Корюківському надлісництві рятувальникам вдалося локалізувати. Вогонь більше не поширювався.

