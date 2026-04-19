ЗСУ на Запоріжжі відбили наступ росіян на мотоциклах

Окупанти також намагалися штурмувати позиції українських військових на «Уралах»

У Запорізькій області українські бійці зупинили спробу наступу російських загарбників на мотоциклах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 225 Окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ.

«Черговий штурм противника у Запорізькій області – на мотоциклах, а також... на «Уралі», – ідеться у дописі під відео.

💪🏻Сили оборони відбили наступ росіян на одному з напрямків у Запорізькій області



Як повідомили у 225-му ОШП, ворог намагався прорвати українську оборону, пішовши у наступ на мотоциклах та «Уралі». Однак спроба виявилася невдалою – росіяни зазнали значних втрат.



Українські військові зазначили, що доки росіян відправляють на штурми на «Уралах» та мотоциклах, вони вже знешкодили два полки і дві бригади окупантів на одному тільки Гуляйпільському напрямку.

Нагадаємо, за даними головного кореспондента The Financial Times Крістофера Міллера, який посилається на джерела в ГУР, російські окупаційні війська планують повне захоплення Донецької та Луганської областей. Для реалізації цього плану агресор почав активно стягувати сили на східний напрямок.

Раніше спільна операція Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вивела з ладу один із найбільших промислових активів агресора на тимчасово окупованих територіях. Внаслідок точної атаки дронами-камікадзе роботу Алчевського металургійного комбінату повністю паралізовано. Це підприємство є критичною ланкою у ланцюгу постачання російського військово-промислового комплексу.