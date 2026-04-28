Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря

glavcom.ua
Україна зміцнює власні кордони
фото:756 окрема бригада охорони

Від Київського водосховища почали будувати суцільну лінію оборони, яка буде простягатися до Сум

Україна розпочала будівництво масштабної суцільної лінії оборони, що простягнеться від Київського водосховища до міста Суми. Мета проєкту – створення ешелонованої системи захисту, яка унеможливить створення ворогом «буферних зон» та забезпечить надійний заслін від мобільних угруповань противника. Про це повідомив начальник інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України, бригадний генерал Василь Сиротенко, інформує «Главком».

За словами генерала, ворог постійно вдосконалює свою тактику, зокрема навчився оперативно формувати ударні групи та швидко перекидати сили між флангами. Це вимагає від України адекватної відповіді у вигляді статичних та довготривалих укріплень.

«Противник навчився створювати відповідні угруповання і швидко перекидати сили з одного флангу на інший. Тому на сьогоднішній день виконується значний обсяг робіт з нарощення і будівництва ешелонованої оборони», – наголосив Василь Сиротенко.

На відміну від попередніх етапів облаштування кордону, зараз йдеться про суцільну лінію, результати зведення якої вже помітні навіть із космосу. Це планове посилення залучає колосальні ресурси та включає:

  • Розгалужену мережу траншей та ходів сполучення;
  • Бетонні вогневі споруди та підземні укриття;
  • Протитанкові рви та встановлення «зубів дракона»;
  • Мінно-вибухові загородження на найбільш небезпечних напрямках.

Військовий вважає, що створення такої лінії оборони фактично виключає можливість раптового проникнення ворожих диверсійних груп або швидких проривів бронетехніки, оскільки кожен метр кордону перебуватиме під вогневим контролем та за надійним інженерним захистом.

Бригадний генерал окремо відзначив успіхи у підготовці оборони міста Суми. За його словами, місто за короткий період змогло звести надійну систему захисту, результати якої вражають своєю масштабністю.

«Це відмічається, і це видно. І це навіть з космосу видно, можна подивитися у реальному часі, як воно будується. Починаючи від Київського водосховища і аж до Сум ця лінія оборони будується. Багато сил засобів саме приділяється для того, щоб цю лінію у якнайкоротші терміни побудувати», – підкреслив генерал.

«Главком» писав, що російські окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Суми. Під ударом опинився Зарічний район міста. Зафіксовано понад п’ять влучань на одній із прибудинкових територій. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, вибито вікна, загорілися цивільні автомобілі.

Також повідомлялось, що на Сумщині скорочено комендантську годину. Рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області з військовим командуванням і профільними службами. Про це, зокрема, просив бізнес. Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

