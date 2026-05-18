Росія вдарила балістичними ракетами по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині

Аліна Самойленко
Оцінити масштаб руйнування об'єктів можна буде лише після відбою тривоги
На об'єктах зафіксовано пошкодження та руйнування

У ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти Групи «Нафтогаз». Про це пише «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Протягом минулого дня та цієї ночі ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а наразі завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що на об'єктах зафіксовано пошкодження та руйнування, масштаб яких визначать після завершення повітряної тривоги. Він також підкреслив, що серед персоналу постраждалих немає. На місцях ударів працюють профільні служби, які відстежують безпекову ситуацію та встановлюють наслідки ворожих обстрілів.

Нагадаємо, уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. 

Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Раніше російські загарбники атакували інфраструктуру «Нафтогазу» одразу в кількох областях України. На Харківщині ворожий дрон пошкодив газовидобувний обʼєкт. Також під ударом опинилося підприємство компанії на Житомирщині.

До слова, через масований обстріл росіян по Дніпру пошкоджено близько 20 багатоповерхівок та приватних будинків. За словами міського голови Бориса Філатова, понівечені також два дитячі садочки та гімназія, мечеть, корпус одного з інститутів та трамвай.

