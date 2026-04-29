Удари ЗСУ по Криму залишили окупантів без пального на Херсонщині

Удар по нафтобазі у Феодосії ускладнив постачання РФ на Херсонському напрямку

Командування РФ ввело жорстку економію пального

У підрозділах російських військ на тимчасово окупованій частині Херсонської області зафіксовано гостру нестачу пального після ударів по паливній інфраструктурі Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партизанський рух «Атеш».

Проблеми з постачанням виникли, зокрема, у районі Голої Пристані. Найбільший вплив, за даними руху, мав удар по нафтобазі у Феодосії, що позначилося на забезпеченні угруповання РФ на Херсонському напрямку.

Як зазначається, російські військові отримують мінімальні обсяги пального, через що частина техніки фактично не використовується.

«Техніка стоїть, нікуди не рухаємося. Командири наказали жорстко економити - на пересування видають мінімум», – розповів «Атеш» військовий угруповання військ «Днепр».

Російська сторона намагається компенсувати дефіцит пального дрібними підвезеннями, однак це не вирішує проблему системно і не дозволяє відновити повноцінну мобільність підрозділів.

Нагадаємо, що раніше партизани заявили про виведення з ладу вузла зв’язку у Свердловській області РФ, що вплинуло на логістику російських військ, зокрема на Покровському напрямку. Окупанти залишилися без стабільного постачання внаслідок диверсії агентів «Атеш» у глибокому тилу Росії.

Раніше агенти провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму.

Під час спостереження агенти зафіксували актуальне розташування винищувачів Су-30, зокрема стоянки літаків, укриття та маршрути їхнього пересування територією бази. Також було зібрано дані про об’єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування авіабази.