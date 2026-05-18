Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Дайджест новин 18 травня 2026 року

Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї. Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Також Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави.

«Главком» склав добірку головних подій 18 травня.

Білорусь розпочала військові навчання

Під час навчань військові мають перевірити готовність до розгортання ядерної зброї фото з відкритих джерел

Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.

Міністерство закордонних справ України заявило, що розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі та спільні ядерні навчання двох країн становлять безпрецедентний виклик для світової системи безпеки.

Єрмак вийшов зі СІЗО

За колишнього керівника Офісу президента було внесено понад 150 млн грн застави фото: скриншот з відео

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави. Ексочільник Банкової розповів, що сидів у платній камері, за яку заплатив його адвокат. Він також повідомив, що не знає, хто за нього вносив заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей».

На заставу кошти внесли сім фізичних і сім юридичних осіб.

Зеленські вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу

Зеленський спільно з першою леді вшанували пам'ять жертв геноциду кримських татар фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та урядовці вшанували память жертв депортації кримських татар 1944 року.

Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення

Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжать ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.

Інші важливі новини