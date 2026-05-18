Єрмак вийшов з СІЗО, Білорусь розпочала військові навчання. Головне за 18 травня 2026
Дайджест новин 18 травня 2026 року
Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї. Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Також Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави.
«Главком» склав добірку головних подій 18 травня.
Білорусь розпочала військові навчання
Збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації.
Міністерство закордонних справ України заявило, що розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі та спільні ядерні навчання двох країн становлять безпрецедентний виклик для світової системи безпеки.
Єрмак вийшов зі СІЗО
Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього було внесено 140 млн грн застави. Ексочільник Банкової розповів, що сидів у платній камері, за яку заплатив його адвокат. Він також повідомив, що не знає, хто за нього вносив заставу, але йому відомо, що це зробили «багато людей».
На заставу кошти внесли сім фізичних і сім юридичних осіб.
Зеленські вшанували пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу
Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та урядовці вшанували память жертв депортації кримських татар 1944 року.
Санкції для російської нафти. Вашингтон ухвалив рішення
Міністерство фінансів США вирішило продовжити дію санкційного винятку для російської нафти, яка постачається морем. Послаблення санкцій продовжать ще на 30 днів після того, як кілька країн попросили Вашингтон дати їм більше часу для закупівлі російської нафти.
