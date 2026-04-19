Лінія фронту станом на 19 квітня 2026. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав 43 авіаційних ударів, скинув 146 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4887 дронів-камікадзе та здійснив 2237 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

19 квітня станом на 22:00 відбулося 166 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, було ліквідовано 123 окупанти та 46 – поранено, знищено вісім одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено одну гармату та сім одиниць автомобільної техніки. Знищено або подавлено 126 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Ворог здійснив 76 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник десять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Синельникове, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у напрямку Бочкового. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка, Колісниківка, Ківшарівка та Радьківка. Ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Твердохлібове, Дробишеве, Лиман, Шийківка та Греківка. Два боєзіткнення досі тривають.

На Слов’янському напрямку

Українські воїни відбили один штурм окупантів у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

З початку доби ворог один раз атакував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Голубівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки та Шевченка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти двічі намагалися покращити своє положення, атакуючи у районах населених пунктів Олександроград та Січневе. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Іванівка та Гаврилівка.

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 27 атак окупантів у районах населених пунктів Варварівка, Добропілля, Зелене, Святопетрівка, Цвіткове, Залізничне, Прилуки, Оленокостянтинівка та у напрямку населених пунктів Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвиженська, Гуляйпільське, Любицьке, Микільське.

На Оріхівському напрямку

Ворог намагався просунутися у районі населеного пункту Павлівка. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільнянка та Кушугум.

Нагадаємо, триває 1516-й день повномасштабної війни в Україні.