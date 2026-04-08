Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)

Мати з дитиною загинули через російську атаку по Одесі

В Одесі внаслідок російського обстрілу 6 квітня загинули мати та її дворічна донька, а також 53-річна жінка

Нічна атака дронів на Одесу 6 квітня перетворилася на страшну особисту трагедію для однієї з родин Приморського району. Коли місто спало, російський безпілотник поцілив у житловий будинок, вбивши молоду маму та її маленьку дитину прямо у ліжках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака та Одеську обласну прокуратуру.

У ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Зафіксовано пряме потрапляння в багатоповерхівку, загинули троє людей. Серед загиблих – мама та її маленька донечка.

Що відомо про загиблих маму і доньку

Відомо, що жінку звати Даша, доньку – Аня. Загиблій жінці було лише 30 років. Її доньці – 2 роки та 6 місяців. 23 червня Ані мало б виповнитися 3 роки.

На момент ворожої атаки родина перебувала у своїй квартирі. Батько родини дивом вижив, але отримав поранення. Зараз він перебуває у лікарні у стані важкого шоку, втративши найдорожче за одну ніч.

Світлина загиблої мами з малям, яка з’явилася в мережі, викликала хвилю болю та люті. Одесити досі несуть до зруйнованого будинку квіти, дитячі іграшки та лампадки.

Нічна атака РФ по Одесі 6 квітня 2026 року

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 2:23 — Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на область, а згодом і безпосередньо на місто. Близько 3:12 в Одесі пролунали вибухи, відбій дали о 3:37.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житлову забудову в Київському та Приморському районах. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, магазин і дитячий садок. В одному з будинків виникли руйнування з п’ятого по третій поверхи.

Повідомляється, що в результаті атаки 6 квітня постраждали щонайменше 15 людей. Серед них, за даними Одеської обласної прокуратури – троє дітей: 7-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка, 17-річний юнак, також постраждали жінки віком 21-64 роки та чоловіки віком 18-65 років.

«Главком» писав, що у багатоповерховому будинку в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи. 6 квітня внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та 39 приватних будинків у Приморському та Київському районах, 9 з яких знищено. В обох районах продовжують працювати оперативні штаби. Комунальні служби розчищають території та закривають пошкоджені вікна. Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

Нагадаємо, 6 квітня в Одесі було оголошено День жалоби. Місто вшановувало пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України.

Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічного удару російських дронів по Одесі. Глава держави згадав про жахливі наслідки атаки, яка забрала життя дитини та залишила тисячі сімей без світла.