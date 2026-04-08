Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Що відомо про маму й доньку, які стали жертвами російської атаки по Одесі (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

В Одесі внаслідок російського обстрілу 6 квітня загинули мати та її дворічна донька, а також 53-річна жінка 

Нічна атака дронів на Одесу 6 квітня перетворилася на страшну особисту трагедію для однієї з родин Приморського району. Коли місто спало, російський безпілотник поцілив у житловий будинок, вбивши молоду маму та її маленьку дитину прямо у ліжках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака та Одеську обласну прокуратуру.

У ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу. Зафіксовано пряме потрапляння в багатоповерхівку, загинули троє людей. Серед загиблих – мама та її маленька донечка. 

Що відомо про загиблих маму і доньку

Відомо, що жінку звати Даша, доньку – Аня. Загиблій жінці було лише 30 років. Її доньці – 2 роки та 6 місяців. 23 червня Ані мало б виповнитися 3 роки.

фото з відкритих джерел

На момент ворожої атаки родина перебувала у своїй квартирі. Батько родини дивом вижив, але отримав поранення. Зараз він перебуває у лікарні у стані важкого шоку, втративши найдорожче за одну ніч.

фото з відкритих джерел

Світлина загиблої мами з малям, яка з’явилася в мережі, викликала хвилю болю та люті. Одесити досі несуть до зруйнованого будинку квіти, дитячі іграшки та лампадки.

Нічна атака РФ по Одесі 6 квітня 2026 року

фото з відкритих джерел

У ніч на 6 квітня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Повітряну тривогу в Одеському районі оголосили о 2:23 — Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на область, а згодом і безпосередньо на місто. Близько 3:12 в Одесі пролунали вибухи, відбій дали о 3:37.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у житлову забудову в Київському та Приморському районах. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, магазин і дитячий садок. В одному з будинків виникли руйнування з п’ятого по третій поверхи.

Повідомляється, що в результаті атаки  6 квітня постраждали щонайменше 15 людей. Серед них, за даними Одеської обласної прокуратури – троє дітей: 7-місячний хлопчик, 2-річна дівчинка, 17-річний юнак, також постраждали жінки віком 21-64 роки та чоловіки віком 18-65 років.

«Главком» писав, що у багатоповерховому будинку в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи. 6 квітня внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та 39 приватних будинків у Приморському та Київському районах, 9 з яких знищено. В обох районах продовжують працювати оперативні штаби. Комунальні служби розчищають території та закривають пошкоджені вікна. Обстеження пошкоджених об’єктів триває.

Нагадаємо, 6 квітня в Одесі було оголошено День жалоби. Місто вшановувало пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. 

Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок нічного удару російських дронів по Одесі. Глава держави згадав про жахливі наслідки атаки, яка забрала життя дитини та залишила тисячі сімей без світла.

Читайте також:

Теги: Одеса війна ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua