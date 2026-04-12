Окупанти розстріляли українських військовополонених на Харківщині – DeepState

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
скріншот з відео

Росіяни взяли у полон військовослужбовців однієї з механізованих бригад ЗСУ, а потім розстріляли їх 

Російські війська скоїли черговий воєнний злочин, стративши українських військовослужбовців, які потрапили в полон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DeepState.

Згідно з оприлюдненими даними, трагедія сталася поблизу населеного пункту Ветеринарне у Харківській області. Жертвами окупантів стали четверо бійців однієї з механізованих бригад Збройних сил України. Зазначається, що противник зумів зайти на позицію українських захисників «через сусідів».

«Вчергове ворог порушив звичаї та правила ведення війни – розстріляно 4 українських військовополонених поблизу Ветеринарного на Харківщині», – йдеться у повідомленні DeepState.

Як відомо, російські війська вкотре порушили принципи гуманності та міжнародного права. 11 квітня близько 17:30 у районі населеного пункту Гуляйпільське ворог атакував групу поранених українських бійців, які перебували на етапі евакуації.

За наявною інформацією, противник застосував FPV-дрони для завдання ударів по людях. Попри будь-які розмови про «затишшя» чи «припинення вогню», окупанти продовжують прицільне нищення українців.

До слова, у Генштабі повідомили, що після 16:00 зафіксовано 469 випадків порушень режиму припинення вогню. А саме: 22 штурмові дії противника, 153 обстріли, 19 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 275 ударів fpv-дронами. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

