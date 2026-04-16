Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув

У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.

Після колонії він опинився на фронті, обставини його смерті залишаються невідомими

Помер росіянин Юрій Гриценко, відомий як «зеленоградський маніяк», який після колонії вирушив на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Гриценка визнали померлим ще 25 січня 2025 року, однак обставини його смерті не розголошуються. Раніше повідомлялося, що після колонії він долучився до війни проти України як найманець, підписавши контракт у 2023 році.

Спочатку Гриценко потрапив до підрозділу «Шторм Z», однак через проблеми зі здоров’ям його перевели до санітарно-евакуаційного взводу. За інформацією джерел, на війну він вирушив, щоб заробити кошти після звільнення, оскільки не мав власного житла чи майна.

Юрій Гриценко був засуджений у 2002 році до 22 років колонії за серію нападів і вбивств. Слідство встановило, що у 2001 році він здійснив 14 розбійних нападів на жінок у Москві та області, внаслідок яких загинули четверо людей.

Перед цим, у 1993 році, він скоїв ще одне вбивство, за яке отримав дев’ять років ув’язнення, однак був звільнений умовно-достроково. До скоєння злочинів Гриценко працював у російській міліції, звідки його звільнили за зловживання алкоголем.

До слова, Росія зіткнулася зі скороченням темпів набору контрактників до армії на тлі значних втрат на фронті та зростаючих проблем із поповненням особового складу.

