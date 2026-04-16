Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув

Єгор Голівець
У 2002 році Юрія Гриценка засудили до 22 років позбавлення волі за низку нападів та вбивств.
Помер росіянин Юрій Гриценко, відомий як «зеленоградський маніяк», який після колонії вирушив на війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Гриценка визнали померлим ще 25 січня 2025 року, однак обставини його смерті не розголошуються. Раніше повідомлялося, що після колонії він долучився до війни проти України як найманець, підписавши контракт у 2023 році.

Спочатку Гриценко потрапив до підрозділу «Шторм Z», однак через проблеми зі здоров’ям його перевели до санітарно-евакуаційного взводу. За інформацією джерел, на війну він вирушив, щоб заробити кошти після звільнення, оскільки не мав власного житла чи майна.

Юрій Гриценко був засуджений у 2002 році до 22 років колонії за серію нападів і вбивств. Слідство встановило, що у 2001 році він здійснив 14 розбійних нападів на жінок у Москві та області, внаслідок яких загинули четверо людей.

Перед цим, у 1993 році, він скоїв ще одне вбивство, за яке отримав дев’ять років ув’язнення, однак був звільнений умовно-достроково. До скоєння злочинів Гриценко працював у російській міліції, звідки його звільнили за зловживання алкоголем.

До слова, Росія зіткнулася зі скороченням темпів набору контрактників до армії на тлі значних втрат на фронті та зростаючих проблем із поповненням особового складу.

Нагадаємо, що у Центрі протидії дезінформації зазначають, що Росія може розглядати кілька базових сценаріїв подальшого розвитку війни. Серед них — як затягування бойових дій на роки з розрахунком на виснаження України, так і поступовий перехід до замороження конфлікту через припинення вогню. Окремо не виключається варіант розширення протистояння з елементами гібридної війни проти країн НАТО, зокрема через провокації або обмежені операції.

 

Читайте також:

Читайте також

Підвищення світових цін на нафту через війну на Близькому Сході та фактичне перекриття Ормузької протоки поки що не позначилося на РФ
Нафтогазові доходи РФ в березні впадуть на 52% – Reuters
17 березня, 22:08
Загроза для Москви і тилу змусить Кремль думати про завершення війни
Міноборони пояснило, за якої умови Росія піде на мир
23 березня, 15:48
Віталій Козловський виступив у Полтаві та натрапив на хейт у мережі
Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу
25 березня, 15:32
Родичі окупантів звинувачують місцеву владу в бездіяльності та звернулися до прокуратури
Кладовище з російськими окупантами пішло під воду (відео)
31 березня, 10:23
Перед переговорами Трамп поставив під сумнів позиції Ірану
«У вас немає козирів»: Трамп різко звернувся до Ірану
10 квiтня, 21:16
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня
Переговори США та Ірану завершено, напад з мачете у Нью-Йорку: головне за ніч 12 квітня
12 квiтня, 05:46
World Aquatics всупереч рекомендаціям МОК допустила спортсменів з країни-агресора до міжнародних турнірів
Вперше з 2022 року збірна України може зіграти з Росією у командному виді спорту
12 квiтня, 19:56
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
Удар по Дніпру, візит Зеленського до Берліна. Головне за 14 квітня 2026 року
14 квiтня, 21:05
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
Вчора, 21:17

Соціум

Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
Російські хакери атакували країни НАТО та Балкани: подробиці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
ЗМІ: Іранські танкери знайшли шпарину в Ормузькій протоці
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
Відомий маніяк, якого Путін відправив на війну в Україну, загинув
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування
«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці
«Мінна гра» проти Ірану. США розпочали операцію в Ормузькій протоці
Іран допустив розблокування Ормузької протоки за однієї умови
Іран допустив розблокування Ормузької протоки за однієї умови

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
