Російський військовий 80 днів передавав українській розвідці дані про свій підрозділ

glavcom.ua
Артем розповів, як залишив позиції та перейшов на бік України
фото: скріншот із відео

Росіянин вирішив воювати на боці України

19-річний російський військовий на ім’я Артем опинився на війні проти України через маніпуляції з боку командування. Аби вціліти, окупант звернувся у проєкт «Хочу жити» та розпочав співпрацю із ЗСУ. Він 80 днів передавав інформацію про штурми, позиції та маневри російських військ, завдяки чому українські бійці могли наносити противнику нищівні удари. Як інформує «Главком», про це йдеться у відео, що його оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

За словами Артема, він народився у Новосибірську у 2006 році та після дев’яти класів школи вступив на юридичний факультет. Однак уже будучи студентом отримав повістку. Фактично його змусили піти до армії, попри очну форму навчання.

Служба оператором дронів

Після кількох місяців строкової служби Артему запропонували стати прапорщиком. Для цього він підписав контракт. Однак уже за кілька днів у навчальному закладі йому повідомили, що без повної середньої освіти він не зможе навчатися на прапорщика, і відправили назад у частину – уже як контрактника.

«Ти підписуєш контракт, а потім тобі кажуть: для контракту треба вища освіта… і що робити? Йти на СВО», – пояснює Артем.

У підсумку його відправили в район Авдіївки, де він певний час перебував у тилу, а пізніше – у бойовому підрозділі.

За словами військового, його зробили оператором безпілотників. Попри відсутність досвіду, він пройшов базову перевірку і почав виконувати завдання.

Передача інформації Україні

Опісля росіянин сконтактував із проєктом «Хочу жити» та передавав дані про розташування російських сил.

«Я казав, де піхота перебуває, де точки БпЛА, де танки стоять, де міномет», – розповідає Артем.

За його словами, спілкування тривало близько 80 днів. Отримані від нього дані передавалися представникам української розвідки.

«Ми спілкувалися фактично 24 години на добу… інформація передавалась у режимі 24/7», – каже росіянин.

Ситуація в підрозділах РФ

Також Артем описав стан російських підрозділів, зазначивши, що з часом якість особового складу погіршувалась:

«Спочатку були більш-менш нормальні… а потім приходили люди 50+, видно, що з тюрми, наркомани», – пояснив окупант.

Були проблеми і з забезпеченням. Бракувало їжі, російські військові голодували.

Артем також розповів, як залишив позиції та перейшов на бік України. За його словами, для цього використовувалась спеціальна координація, зокрема передача спорядження та інструкцій.

«Мені скинули форму, телефон, рацію і скотч… щоб під час виходу не було проблем із розпізнаванням», – каже росіянин.

Артему вдалося вийти до підрозділів ЗСУ. Нині він хоче приєднатися до Російського добровольчого корпусу та воювати на боці України.

Нагадаємо, відколи Ілон Маск у лютому унеможливив використання Starlink російською окупаційною армією, українські військові перейшли в наступ. Україна повернула собі приблизно 400 квадратних кілометрів території на півдні Запорізької та Дніпропетровської областей, де раніше швидко просувалися російські війська.

Також російський вʼязень Олександр Аббасов-Дерсхан підписав контракт з Міноборони РФ та погодився воювати проти України, аби якомога швидше вийти на волю. Втративши ногу на війні та повернувшись до РФ, він розповів журналістам The New York Times про розчарування теперішнім життям та російською владою, яка обдурила його. 

