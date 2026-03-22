Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів

Рекордні, астрономічні – так характеризують втрати Росії у війні проти України аналітики, військові, чиновники та політики

Втрати Росії у війні проти України перевищили 1,2 мільйона військових, однак навіть такі масштаби не позбавили Кремль можливості продовжувати поповнювати армію. Аналітики та військові сходяться на думці: людський ресурс залишається ключовим фактором цієї війни. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Радіо «Свобода».

Втрати: рекордні масштаби

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, НАТО та Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), загальні втрати Росії з лютого 2022 року становлять від 1,2 до 1,3 мільйона осіб. Йдеться не лише про загиблих, а й поранених та зниклих безвісти.

Кількість загиблих, за різними оцінками, становить від 325 до 350 тисяч – це найбільші втрати для будь-якої країни у війнах з часів Другої світової.

При цьому експерти наголошують: реальні цифри можуть бути ще вищими через системне приховування втрат російською владою.

Скільки Росія набирає

Попри великі втрати, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30-40 тисяч осіб. У річному вимірі це може становити понад 350-400 тисяч новобранців.

У деякі періоди, зокрема у січні 2026 року, втрати вперше перевищили кількість нових контрактників – приблизно на 8-10 тисяч осіб. Втім, за оцінками української розвідки, такі «провали» Росія компенсує протягом року.

Основним стимулом для новобранців залишаються високі виплати. Найчастіше контракт підписують жителі бідніших регіонів, а також люди з боргами або низькими доходами.

Крім того, Росія використовує строковиків, ув’язнених, жителів окупованих територій, іноземців. Загальний мобілізаційний ресурс країни оцінюють у 25-27 мільйонів осіб.

Чи є дефіцит живої сили

Експерти вважають, що наразі Росія утримує баланс: приблизно стільки ж людей, скільки втрачає, вона здатна мобілізувати. Це дозволяє їй продовжувати війну без суттєвого дефіциту особового складу.

Водночас якість новобранців поступово погіршується – через втрати кадрових військових і спрощення підходів до набору.

Чому люди залишаються головним ресурсом

Попри розвиток технологій, саме піхота залишається вирішальною на полі бою. Дрони та техніка не можуть повністю замінити солдатів, особливо під час штурмових дій. Росія дедалі частіше економить техніку, компенсуючи це масовим використанням живої сили.

Чи може Україна змінити ситуацію

В українському Міноборони заявляють про стратегічну ціль – знищувати більше російських військових, ніж Росія встигає мобілізувати. Втім, експерти називають такі показники складними для досягнення без значного нарощування ресурсів.

Серед ключових напрямів, які можуть змінити баланс:

масове застосування дронів та високоточної зброї;

удари по тиловій логістиці російської армії;

підвищення ефективності використання власних ресурсів;

інвестиції у підготовку військових;

розвиток роботизованих систем.

Таким чином, знищення живої сили противника залишається важливою складовою війни на виснаження, однак не є єдиним фактором перемоги.

Експерти наголошують: вирішальним стане не лише кількість ресурсів, а й ефективність їх використання.

